Micro-absence professionnelle : s'absenter en toute légalité

Avec les microabsences, il serait plus facile d'aller chez le dentiste - © Tous droits réservés

Flexibilité : l'idée de micro-absences de quelques heures - JT 13h - 03/07/2019 Vous êtes-vous déjà absentés du travail pour une heure ou deux ? Le temps d'un rendez-vous urgent, d'aller chercher vos enfants... ? On appelle ça des micro-absences. Et les secteurs du commerce et de la réparation automobile envisagent d'introduire le concept dans la convention collective de travail. .