Métiers en pénurie : "On doit négocier les conditions salariales d’un ouvrier, comme pour un cadre dans une multinationale"

Certains métiers sont en pénurie et les entreprises peinent à recruter, ce n’est pas nouveau. Mais le problème est tel que certaines petites entreprises pensent à jeter l’éponge.

C’est le cas dans la construction, notamment. Philippe Arnould travaille dans l’isolation du bâtiment dans la région de Stavelot. Il a tout essayé pour engager : agence d’intérim, petites annonces sur Internet, sur Facebook, le Forem, une banderole sur la façade de l’entreprise. Et rien ne marche : "Non, ça ne marche pas. Vous n’avez même pas une candidature. Zéro retour ou parfois un retour. Et on n’y parvient pas. Donc, depuis cinq ans maintenant, on est dans la difficulté ou on stagne. Et une entreprise qui stagne, ce n’est jamais bon pour la pérennité de la société".

Résultat : le patron est fatigué, il est stressé pour l’avenir de sa société et de ses travailleurs, les clients sont frustrés parce qu’il y a des retards. Son équipe court dans tous les sens. Et le pire, c’est que non seulement il ne parvient pas à engager de nouveaux travailleurs, mais qu’en plus, il doit se battre pour garder ceux qui sont déjà là : "On en est arrivé à un point où c’est de la séduction par un petit cadeau à gauche à droite. Parce que vous êtes aujourd’hui en train de négocier les conditions salariales d’un ouvrier, comme vous le feriez pour un cadre dans une multinationale".

C omment expliquer cette difficulté à embaucher ?

La première raison pour Sandrine Evrard, directrice de la Mission pour l’emploi de Namur, c’est que cette question n’est abordée que d’un point de vue économique. "Nous réfléchissons en parlant de pénurie, à un niveau macro en disant : 'Mais enfin, il y a une offre et une demande qui ne correspondent pas. C’est quand même incroyable qu’on n’arrive pas à la faire matcher'. La personne dans son chemin de vie ne réfléchit pas comme ça. Elle réfléchit en fonction de ce qu’elle est, de ses intérêts et de son contexte de vie de façon plus large. Et donc le constat actuel, dans le cas des pénuries et des pénuries en construction en particulier, c’est finalement que les métiers de la construction ne présentent peu d’intérêt aux yeux des demandeurs d’emploi, même de longue durée".

Parce que les métiers en pénurie sont souvent des métiers pénibles, avec des horaires compliqués, de faibles salaires.

Le salaire net d’une aide-ménagère, par exemple : si vous enlevez à ça le coût d’une voiture, le plein pour faire les aller-retours au boulot, la garde des enfants qu’on pourrait garder soi-même si on ne travaillait pas, on n’est pas loin, parfois même en dessous d’une allocation.

Et puis, il y a aussi des explications qui se trouvent du côté des employeurs qui, parfois, cherchent la perle rare. Et alors, ça bloque sur des choses qui peuvent être accessoires par rapport aux compétences essentielles : quelqu’un qui n’a pas une voiture, par exemple, quelqu’un qui ne maîtrise pas un programme informatique précis, ça bloque aussi parfois sur la question de la formation parce que les candidats n’ont pas exactement la formation requise.

Mais bon, là aussi, les choses sont en train de changer. Il y a de plus en plus d’entreprises qui forment en interne, certains qui organisent les trajets de ceux qui n’ont pas de voiture pour être là tôt au boulot et donc qui focalisent leur recrutement sur les compétences essentielles.