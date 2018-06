Mestdagh: les magasins fermés ce jeudi en prévision du conseil d'entreprise extraordinaire

L'essentiel des magasins Carrefour Market Groupe Mestdagh est à l'arrêt jeudi, ont indiqué les responsables syndicaux. Le personnel du groupe a soutenu cette fermeture dans la perspective du conseil d'entreprise extraordinaire programmé jeudi à 14h à Gosselies (Charleroi) au siège central du groupe.

Cette nouvelle rencontre entre syndicats et direction s'inscrit dans le cadre de la procédure Renault enclenchée début mai après l'annonce d'une restructuration.

De nombreux travailleurs se rendront à Gosselies pour soutenir leurs représentants syndicaux et exprimer leur colère, annonce la CNE. Ils demandent à la direction de faire "un pas de côté" et de revoir sa copie, avec la proposition de "réelles mesures" de sauvegarde de l'emploi pour les rayons boucherie ou encore la limitation et l'encadrement de la polyvalence. Les travailleurs plaident également pour revoir le nombre d'heures de travail allouées par magasin et éviter le travail du dimanche ainsi que sa systématisation dans l'ensemble des magasins.

Cette réunion est la dernière avant la reprise des discussions en septembre. "En fonction de celle-ci, les organisations syndicales envisageront la suite à donner", précises Evelyne Zabus, permanente CNE.

Début juin, la direction a communiqué aux syndicats les futures structures, c'est-à-dire le nombre d'heures de travail imparties par magasin. "Malgré les gains de productivité attendus par la direction par le biais de la suppression du quart d'heure payé et de la polyvalence, les nombres d'heures imparties sont trop bas par rapport au travail à réaliser", a indiqué Evelyne Zabus, permanente CSC.

La polyvalence et la systématisation du travail du dimanche soulèvent également toujours des inquiétudes. Sur ce second point, les syndicats ont pointé une série de magasins pour lesquels l'ouverture du dimanche ne générerait pas, selon eux, suffisamment de gains par rapport aux moyens engagés vu l'environnement concurrentiel dans lequel ils évoluent.