Menace sur l'emploi chez Pfizer à Zaventem : 38 licenciements annoncés

Le groupe pharmaceutique Pfizer a annoncé ce mercredi qu'il entendait procéder au licenciement de 38 personnes sur les 238 que compte la société à Zaventem, rapporte jeudi la CSC. Selon le syndicat chrétien, la direction veut fermer le service de planification de l'approvisionnement en Belgique et le déplacer à Bucarest, en Roumanie.

La CSC ne cache pas son incompréhension alors que le groupe engrange d'importants bénéfices et distribue de coquets dividendes à ses actionnaires. "Procéder à un licenciement dans le contexte sanitaire actuel est une gifle pour tous les employés de Pfizer qui participent au succès de l'entreprise et qui, entre autres, contribuent sans compter à la production de vaccins contre la Covid", réagit Michel Barbuto, permanent CNE, cité dans un communiqué.

Transfert possible?

Alors que Pfizer dispose d'un site de production de vaccins contre le Covid-19 à Puurs, pour lequel le groupe américain a annoncé le recrutement de 100 personnes, la CSC se demande si des travailleurs ne pourraient pas être transférés de Zaventem vers ce site anversois.

Pfizer compte 2.500 employés en Belgique et y dispose de quatre implantations: à Anderlecht (Centre de recherche clinique Pfizer), Ixelles (siège administratif et commercial), Puurs (site de production) et Zaventem (centre de distribution).