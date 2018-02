Menace de grève chez Brussels Airlines, les syndicats craignent une restructuration

Les syndicats de Brussels Airlines menacent de partir en grève à la suite des révélations selon lesquelles la maison-mère Lufthansa, qui a acquis l'intégralité des parts de l'entreprise belge il y a un peu plus d'un an, souhaiterait supprimer l'ancrage belge de la compagnie. Des rumeurs évoquent le licenciement des deux principaux dirigeants de Brussels Airlines, le CEO Bernard Gustin et le directeur financier Jan De Raeymaeker. Ce lundi matin, un conseil d'administration de Lufthansa se tiendra à Francfort.

Concernant les éventuelles mouvements de grève qui pourraient en découler, aucune confirmation n'a été donnée: "C'est officiellement encore de l'ordre de la spéculation", a expliqué Wencke Lemmes, porte-parole de SN Brussels, contacté par la RTBF.

Un prélude à une restructuration plus vaste?

De leur côté, les syndicats ont confirmé leur intention de mener des actions si l'information se confirmait. Ils craignent en effet que ce licenciement soit le prélude à une restructuration plus vaste entraînant des pertes d'emploi, via une absorption par la compagnie low cost de Lufthansa, "Eurowings". "Les vols en Europe pourraient officier sous le nom de Eurowings, et tout ce qui est long courrier va voler sous le nom de Brussels Airlines." soupçonne Anita Van Hoof, secrétaire permanente du Setca.

Des centaines d'emplois pourraient déménager vers le siège social d'Eurowings à Cologne, selon nos confrères de L'Echo.

Il y a au sein du conseil d'administration de Brussels Airlines quatre représentants belges et cinq Allemands. Les quatre belges avaient jusqu'il y a peu un droit de véto qui leur permettait de bloquer une décision qui ne leur convenait pas. Mais ce n'est plus le cas depuis le 1er janvier 2018. d'où les inquiétudes des syndicats. Une inquiétude qui n'est pas partagée par le président de CA de Brussels Airlines, Etienne Davignon, qui a déclaré à la RTBF qu'il n'était pas content, mais pas inquiet non plus.

Peur pour l'emploi

En cas de mauvaise nouvelle, le syndicaliste n'exclut pas des actions de grève spontanées. Le cas échéant, la réaction des quelque 3.500 travailleurs "pourrait être très émotionnelle". "Ces dernières années, nous avons dû nous battre pour que le modèle soit rentable. Cela ne peut pas être rayé d'un simple coup de crayon", a-t-il relevé. Parmi les actions possibles: des avions pourraient spontanément rester cloués au sol.

"Nous avons libéré notre emploi du temps ces prochains jours pour mener des actions", a indiqué Paul Buekenhout du syndicat chrétien. "Les trois syndicats sont sur la même longueur d'onde: nous sommes prêts à partir en grève", a ajouté Filip Lemberechts du syndicat libéral ACLVB. "Si nécessaire, nous retiendrons les avions au sol". "Nous avons convenu avec les syndicats que nous élaborerons un plan d'actions en fonction de ce qui est annoncé lundi", a précisé à l'agence Belga, Filip Lemberechts. Car à ce stade, "il ne s'agit que d'hypothèses" quant aux intentions de Lufthansa.

"Nous souhaitons conserver un maximum d'emplois à Brussels Airport, avec un hub qui concentre des services auxiliaires tels que le marketing, les ressources humaines, la comptabilité, etc. "Cela semble manifestement compromis mais nous ne connaissons pas les projets en cours", a précisé à Belga le syndicaliste chrétien.

Le porte-parole SN Brussels a confirmé la tenue d'un conseil ce lundi matin. Ni le contenu, ni l'heure de celle-ci n'a cependant été communiqué.