Menace d'actions chez Skeyes : "La direction ne nous prend pas au sérieux"

Une nouvelle réunion de conciliation est prévue ce mardi à 8h entre direction et syndicats chez Skeyes (anciennement Belgocontrol), la société en charge du contrôle aérien en Belgique.

Des revendications sur la table depuis des mois

Mais alors que le porte-parole de l'entreprise se contente de déclarer que la concertation sociale suit son cours, le ton est très différent du côté de la CSC Transcom. Pour le syndicat chrétien, les revendications des travailleurs ne sont pas entendues. Une liste de 25 points touchant notamment à des demandes en matière d'interruption de carrière, des nominations et des primes.

"Ce sont tous des anciens points, insiste Kurt Callaerts, responsable de secteur à la CSC Transcom, sauf les horaires des contrôleurs aériens de mars et leur planning pour l’été. Mais tous les autres points sont des anciens points et on a bien le sentiment que le management de Skeyes ne prend pas nos revendications au sérieux".

C'est clair et net, on doit aller en action

Le syndicat chrétien avait déposé un nouveau préavis de grève pour la période allant du 23 février au 23 mars. Aucune action n'est prévue avant la nouvelle réunion de ce mardi, mais si les syndicats ne se sentent pas entendus, ils comptent bien se mobiliser.

"C’est clair et net, on doit aller en action, précise Kurt Callaerts. On a aussi le sentiment que c’est quelque chose que la direction veut. Parce qu’ils ne veulent pas de dialogue, ils veulent nous forcer en action, c’est en tout cas le sentiment en ce moment de nos militants."

Fermeture de l'espace aérien?

De là à fermer à nouveau l'espace aérien pendant 24h comme le 13 février dernier ? La CSC Transcom ne l'exclut pas, mais d'autres formes d'action sont possibles comme la fermeture pour quelques heures ou une tournante entre les différentes régions, il y a beaucoup de possibilités nous dit-on.

Une menace d'action qui pèse sur toutes les réunions qui pourront se tenir d'ici le 23 mars prochain.