Même si le secteur hôtelier n'a jamais été obligé de fermer, il subit fortement la crise du coronavirus

Depuis le début de la crise du coronavirus, les hôtels n’ont jamais eu d’obligation de fermeture. Ils sont considérés comme de première nécessité, soit parce qu’ils peuvent être réquisitionnés, soit parce qu’ils doivent rester ouverts, par exemple pour accueillir des équipages d’avions long-courriers obligés de dormir sur notre territoire. Mais en attendant, plus d’hommes ni de femmes d’affaires, ni de touristes étrangers, résultat : leur fréquentation est quasiment réduite à néant, à tel point que certains préfèrent fermer temporairement.

Au Thon Hôtel Bristol Stéphanie, il y a 142 chambres désespérément vides. Le dernier client de ce quatre-étoiles est parti deux jours avant la fermeture temporaire décidée par la direction, comme l’explique Jeremy Hillegeer, directeur général de l’hôtel : "Nous avons fermé l’hôtel jeudi, donc on espérait voir notre dernier client partir jeudi. Malgré ça, mercredi soir, on n’avait aucune chambre qui était occupée. Donc, le dernier client est effectivement parti mercredi matin".

Avec une, deux ou même trois réservations, il est impossible de rentrer dans ses frais. Le restaurant, le bar : tout est à l’arrêt. Plus assez de revenus pour couvrir les salaires du personnel encore à l’horaire. Ces derniers temps, Jeremy Hillegeer avait même dû changer la nature de son métier : "Pourquoi ? Parce que je suis normalement quelqu’un qui dirige les gens vers la bonne direction, vers des buts communs, mais les derniers mois, moi et mon collègue, on venait le matin pour préparer le petit déjeuner pour servir les clients. Pourquoi ? Parce qu’il n’y avait pas assez de revenus pour justifier des personnes en shift", explique-t-il.

Depuis le mois de mars, 80% des 65 employés de l’hôtel sont en chômage économique. Et pourtant, les dépenses, elles, continuent pour le groupe propriétaire, poursuit-il : "On utilise bien sûr le chômage économique qui nous a été attribué. Mais bien que la personne soit à la maison, vous avez toujours d’autres coûts qui continuent à être payés. On parle ici du treizième mois, du pécule de vacances, de l’assurance hospitalisation, qui représentent quand même des très grands coûts. Pour donner un exemple, on a plus ou moins 325 membres du personnel qui travaillent pour tous nos hôtels à Bruxelles, donc les huit établissements, et ça représente près de 250.000 euros par mois. Ce sont donc des coûts énormes qui doivent bien sûr continuer à être financés".

Dans le même temps, depuis le début de l’année, les revenus de cet établissement principalement basé sur le tourisme d’affaires ont diminué de 90 à 95%. La Brussels Hotels Association a estimé ces coûts fixes entre 50.000 et 70.000 euros par mois pour un hôtel d’une centaine de chambres, hors loyer ou crédit hypothécaire. Il s’agit de l’entretien du système d’aération, du chauffage, de l’électricité, et il est impossible d’appuyer sur le bouton off et de laisser le bâtiment tel quel.

Mesures bruxelloises

Le gouvernement bruxellois a officialisé une batterie de mesures pour soutenir le secteur fin de la semaine dernière. Il a décidé d’octroyer 200 euros par chambre par mois pour les hôtels et les appart’hôtels qui couvrent la période de mi-mars à fin août, 200.000 euros maximum par établissement ou 800.000 par entreprise. C’est une mesure saluée, mais qui demande désormais aussi au fédéral d’autres aides structurelles, comme des exonérations de charges ONNS.

En attendant, le gouvernement bruxellois débloque 20 millions d’euros, une somme importante. Est-elle toujours justifiée pour des grands groupes internationaux de l’hôtellerie présents sur notre territoire, des groupes qui ont diversifié leurs actifs et qui peuvent en principe mieux traverser la crise que les indépendants ? Selon Rodolphe Van Weyenbergh, le secrétaire général de la Brussels Hotels Association, "il y a beaucoup de marques internationales, mais ce n’est pas pour ça que ces marques internationales possèdent les hôtels en question. Ce sont deux choses très différentes. En réalité, toutes les sociétés d’exploitation sont belges. Les emplois sont belges et c’est aujourd’hui eux qu’il faut sauver. Donc, ça concerne en effet l’ensemble du secteur, que l’on soit indépendant ou affilié à une marque internationale. En réalité, une marque est une sorte de franchise dans la plupart des cas, mais les sociétés internationales ne sont pas propriétaires. Évidemment que les mesures d’aides et de soutien doivent aller vers les sociétés d’exploitation qui sont basées en Belgique".

Petits indépendants

Dans l’hôtellerie il y a aussi beaucoup de petits indépendants. Sophie Mattiussi, qui possède un meublé de tourisme en plein centre de Bruxelles., témoigne : "J’ai acheté le bâtiment il y a sept ans, situé rue de l’Hôpital au centre-ville, qui relie le quartier du Sablon au quartier de la Grand-Place. C’est un bâtiment qui date de 1902 avec six niveaux. On a une façade répertoriée au petit patrimoine de la ville et c’est une façade d’inspiration art nouveau". À l’intérieur, quatre chambres au total, espace petit-déjeuner au rez-de-chaussée, et l’activité est évidemment à l’arrêt. "Pour faire face, j’ai loué le bâtiment en logement de fonction" aux employés d’une société allemande mandatée par l’aéroport de Bruxelles pour y faire des tests Covid. C’est un bail de six mois qui couvre à peine ses frais fixes : entre 5000 et 7000 euros par mois.

Depuis fin mars, cette indépendante va puiser dans ses réserves quand il le faut, car il est impossible de se verser un salaire. Heureusement, il y a le droit passerelle. Alors, pourra-t-elle elle aussi bénéficier de l’aide au secteur hôtelier ? "Je ne sais toujours pas qui y a droit parce que le secteur de logements touristiques à Bruxelles est réparti sur différentes catégories qui nous ont été imposées il y a quelques années maintenant. Donc, je ne sais pas dire si je fais partie de ceux qui pourront en bénéficier". Il semblerait que non. Le coup de pouce s’adresse uniquement aux hôtels et appart’hôtels. Sophie Mattiussi a pu en revanche toucher la prime de 4000 euros du gouvernement bruxellois au printemps dernier. Il n’est pas certain que cela suffise pour sauver une profession souvent de passionnés en très grande difficulté.