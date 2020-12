Mega World, qui a racheté les magasins Blokker en Belgique, déclare faillite et engendre 650 pertes d'emploi

La chaîne de Magasin qui a repris Blokker, Mega World a été déclarée en faillite ce mardi par le tribunal des affaires de Malines. Ce sont un total d'environ 650 personnes qui perdront leur emploi en Belgique en conséquence de ce dépot de bilan.

Il n'est pas surprenant que le tribunal ait déclaré mardi la faillite de Mega World. La société a plus de 40 millions d'euros de dettes et une demande de plan de réorganisation judiciaire avait été déclarée non fondée par le tribunal des affaires et par la cour d'appel d'Anvers car la prévision de bénéfice proposée par la société était totalement irréaliste. 123 magasins ne rouvriront pas leurs portes et généreront de nombreuses pertes d'emplois dans notre pays.

Le tribunal a nommé les deux administrateurs provisoires, Maître Thierry Lammar et Kristin Van Hocht, comme administrateurs. Ils se rendront au siège de Mega World à Lier ce mardi après midi, où ils géreront la liquidation. "Nous allons voir ce que nous pouvons encore vendre du stock et tous les magasins doivent être vidés", déclare Thierry Lammar. "Nous souhaitons également tout mettre en ordre le plus rapidement possible afin que le personnel puisse rejoindre le Fonds de Fermeture d'Entreprise."

Selon lui, il existe encore des possibilités de donner à certains magasins un nouvel avenir. "Lors de notre mission d'administrateur provisoire, il y avait un intérêt de 2 à 3 entreprises qui envisagent un redémarrage partiel. Nous entrons maintenant dans ces discussions et travaillons sur une perspective d'avenir, mais bien sûr tout n'est pas entre nos mains", conclut-il.