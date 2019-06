Mediahuis obtient un feu vert pour le rachat du plus grand groupe de presse irlandais

Mediahuis a obtenu l’autorisation sans condition des autorités de la concurrence irlandaises pour le rachat du groupe de presse Independent News & Media (INM), a annoncé mardi le groupe belge. L’opération doit encore recevoir l’approbation des actionnaires d’INM et du ministère irlandais des Communications.

Le plus important groupe de journaux et d’informations en ligne d’Irlande.

L’éditeur des quotidiens De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg et de plusieurs journaux néerlandais avait annoncé fin avril le rachat d’INM pour 145,6 millions d’euros. La transaction est soutenue par le conseil d’administration du groupe irlandais.

INM est le plus important groupe de journaux et d’informations en ligne d’Irlande. Il édite les journaux Irish Independent, Sunday Independent, The Herald, Sunday World, Belfast Telegraph, Sunday Life et The Star et emploie quelque 800 travailleurs. En 2018, son chiffre d’affaires était de 191 millions d’euros.

Le Belge Peter Vandermeersch, jusqu’ici rédacteur en chef du journal néerlandais NRC Handelsblad et ancien rédacteur en chef du Standaard, passera chez INM dans une fonction qui n’a pas encore été précisée.