McDonald's veut créer, dans les 5 ans, 2000 nouveaux emplois en Belgique

McDonald's veut créer, d'ici 2023, quelque 2000 emplois en Belgique, dont 70% seront des équivalents temps plein. La chaîne de restauration rapide entend également y ouvrir 40 nouveaux restaurants, a annoncé Stephan de Brouwer, le managing director de McDonald's Belgique, sans en dire davantage sur ces nouveaux établissements.

Mercredi, il y aura exactement 40 ans que le groupe américain a ouvert son premier fast-food dans le Royaume. Situé place de la Bourse à Bruxelles, il comptait six produits à la carte. Aujourd'hui, McDo, ce sont 80 enseignes sous la direction de 24 franchisés et près de 4500 travailleurs.

524 emplois créés en 2017

"Une ouverture de restaurant représente, en moyenne, un investissement de 4 millions d'euros et 40 nouveaux postes de travail, tous assortis de formation dès le premier jour de travail. Chacune de nos innovations va par ailleurs de pair avec de nouvelles opportunités d'embauche", a souligné Stephan de Brouwer.

En 2017, McDonald's avait déjà créé 524 emplois en Belgique. Et en 10 ans, le nombre d'enseignes est passé de 57 à 80. "Depuis 2007, nous avons ouvert 23 restaurants, créé plus de 2400 postes de travail et dispensé plus de 600.000 heures de formation. Nous allons continuer dans cette voie et même accélérer le pas", a conclu M. de Brouwer.