Mazout de chauffage: "Le client ne s'en sort pas à moins de 730-740 euros pour 1000 litres"

Si le prix de l'essence n'arrête pas d'augmenter, c'est vrai aussi pour le mazout de chauffage. La cause de ces hausses est le prix du pétrole brut qui augmente sur les marchés internationaux, à cause des tensions entre l'Iran et les États-Unis notamment. Et comme ces prix influencent directement notre facture, certains pensent déjà à remplir leur cuve de mazout pour l'hiver, avant que ça ne grimpe encore. Ce livreur de mazout, qui a préféré rester anonyme, n'avait en tout cas plus vu ça depuis longtemps : "Il y a quand même quelques temps que je suis dans le marché du mazout et je constate que depuis le mois d'août, les prix ont quand même pris 10 cents d'augmentation hors TVA. Donc, le client ne s'en sort malheureusement pas à moins de 730-740 euros pour 1000 litres. C'est quand même énorme".

"Par rapport à l'année passée, j'ai des clients qui payaient 0,40 euro le litre et maintenant on est à 0,70 euro le litre, donc ils ne comprennent évidemment pas" poursuit-il.

Il "pense qu'on va arrêter d'aller vers la hausse, parce que les gens ne pourront plus du tout le payer, ça devient beaucoup trop cher. C'est un marché qui est maintenu vraiment de manière artificielle par les pays producteurs et par les sociétés".