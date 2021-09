Matériel détruit, indemnisations plafonnées… A Eupen, la difficile reprise d’une entreprise centenaire sinistrée par les inondations

Les inondations qui ont frappé une bonne partie du pays les 14 et 15 juillet 2021 ont causé de nombreux dégâts à la Câblerie d’Eupen (Kabelwerk Eupen), une entreprise centenaire qui occupe un site de 30 hectares en bord de Vesdre et qui fabrique des câbles, des tuyaux et des mousses en polyuréthane pour l’industrie. Elle emploie 850 travailleurs.

L’eau a envahi le site de la division câbles et mousses, sur une hauteur qui atteignait jusqu’à 2,5 mètres. Les bureaux ont été détruits, l’électricité et le chauffage ont été coupés. Du jour au lendemain toute production est devenue impossible. La Câblerie d’Eupen ne pouvait vendre que les marchandises qu’elle avait stockées en dehors d’Eupen. Deux tiers des 850 travailleurs ont été mis au chômage pour force majeure. Les autres se sont chargés de déblayer le site des déchets et débris.

Avant les inondations du mois de juillet, le carnet de commandes de l’entreprise était plein et elle souhaitait engager de nouveaux collaborateurs. Mais deux mois plus tard le secrétaire général de la Câblerie d’Eupen Hermann Bernrath indique que tout est toujours "quasiment à l’arrêt". Si les bâtiments ne présentent pas de danger du point de vue de la stabilité, des murs sont endommagés et une grande partie du mobilier est détruit : écrans d’ordinateur, documents, archives. En ce qui concerne les machines, les moteurs et installations électriques et électroniques, ils sont progressivement nettoyés et testés.

Le département tubes a repris le travail en septembre, celui de haute fréquence doit suivre. Mais "le marché est difficile", explique-t-il : aux difficultés de la reprise de l’activité s’ajoutent des problèmes d’approvisionnement en matières premières et en pièces électroniques. Les autres activités ne reprendront qu’à la fin de l’année 2021, ou au printemps 2022.