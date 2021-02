Marie-Christine Vanbockestal (Forem) : "L'emploi des jeunes est plus frappé par la crise liée au covid"

Le Forem, l’office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi, vient de publier un rapport sur l’impact économique lié à la crise sanitaire sur l’emploi des jeunes. La conclusion est sans appel : depuis mars 2020, le nombre de demandeurs d’emplois inoccupés augmente sur base annuelle, et de toutes les tranches d’âge, les moins de 25 ans sont les plus frappés.

+ 5,3% de jeunes demandeurs d’emploi en 2020. Cela n’a l’air de rien, pourtant c’est la première fois en 7 ans que ce chiffre est positif. Les années précédentes, il n’a fait que diminuer, avant de connaître ce brusque sursaut. Un sursaut directement lié au Covid 19, explique Marie Christine Vanbockestal, administratrice générale du Forem : "Nous avons analysé nos données et les jeunes sont plus frappés que les autres catégories d’âge. Après des années d’embellie, tout est retombé. Les jeunes sont en contrat à durée déterminée, ou intérimaires. Quand une crise frappe, ils le ressentent les premiers".

Moins d’emplois

Dès mars 2020 et le début de la crise sanitaire, le volume d’opportunités d’emploi diffusées par le Forem est reparti à la baisse, avec un pic important en mai (- 44% d’opportunités en moins par rapport à 2019). Par ailleurs, le confinement du mois d’octobre a conduit à la fermeture de l’Horeca, des magasins dits non-essentiels et à l’arrêt des métiers de contact. Des secteurs où les jeunes sont particulièrement représentés.

Nous avons rencontré plusieurs jeunes en recherche d’emploi. Ils éprouvent des difficultés très importantes pour trouver un job. Parmi eux, Marvin Jacqmin (Mariembourg). Il a tout juste 26 ans et un diplôme de secondaire en poche. Après quelques formations et petits boulots, il ne parvient pas à trouver le travail de ses rêves. "C’était déjà difficile avant le covid, mais aujourd’hui, c’est pire que tout. Les employeurs sont rares et ceux qui embauchent demande de l’expérience. Et puis la concurrence est rude". Une concurrence forte en ce moment, due à l’arrivée de chercheurs d’emploi plus expérimentés et plus âgés suite à certains licenciements.

Toutes régions touchées

Quoi qu’il en soit, le ressenti se transpose en chiffre et devrait durer autant que la crise. Cela touche toutes les régions, et c’est même plus fort à Bruxelles, comme le pointe Gregor Chapelle, le directeur d’Actiris : "On est vraiment face à une génération sacrifiée. A Bruxelles, le chômage des jeunes atteint 7,5% de plus qu’en 2019. Rien qu’en décembre, il est à +14,4%". Avant la crise, un jeune se voyait très souvent proposer un stage, un emploi, ou au moins une formation. Mais vu la conjoncture liée au covid, le directeur du service public bruxellois pour l’emploi estime d’ailleurs qu’il faudrait aller plus loin.