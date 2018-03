Mariage Ores-Resa: de l'électricité dans l'air

Le rapprochement voire la fusion entre Ores et Resa est une volonté de la majorité wallonne MR-cdH. Le ministre régional en charge de l’énergie, Jean-Luc Crucke (MR) a donc demandé un rapport de faisabilité aux deux plus gros gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d’électricité en Wallonie.

Ce rapport devait être dévoilé à la presse ce 16 mars. Mais cette présentation est annulée.

Blocages

Le dossier est aussi complexe que tendu. D'abord parce que Resa couvre les réseaux de distribution d'énergie d'une majorité des communes de la province de Liège. Et ces dernières semaines, de nombreuses personnalités politiques liégeoises, de tous bords, sont montées au créneau pour défendre cet ancrage liégeois, pour dire "non" à un détricotage de l’intercommunale Publifin, dont dépend Resa. 1er blocage.

Et puis, si c’est très sensible sur le fond,c’est aussi explosif sur la forme, car le patron de Resa, c’est Stéphane Moreau, l'homme au cœur de la controverse dans le dossier de la gestion de Publifin. Et la perspective de le voir sur la photo à côté de Jean-Luc Crucke a crispé d’autres membres du gouvernement wallon, qui ont craint que ce soit assimilé à une sorte de réhabilitation politique de Stéphane Moreau. 2e blocage.

Bref, le point presse prévu est donc annulé, dans un joli cafouillage. Même si, selon le cabinet Crucke, le mariage Ores-Resa reste "envisageable". Prudence, prudence...