Marge salariale: les syndicats affirment avoir trouvé un projet d'accord

Les partenaires sociaux sont parvenus à un projet d’accord dans la nuit de lundi à mardi, après près de 20 heures de discussions menées à Bruxelles au siège de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), a indiqué Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC.

Syndicats et patronat devaient déterminer les contours précis et chiffrés de l’accord interprofessionnel pour 2019 et 2020. La marge salariale, la mobilité, les salaires minimums ou encore les heures supplémentaires étaient autant de thématiques au menu des négociations.