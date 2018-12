Marchés financiers: 2018, une année rouge ... et après ?

Sauf rebond spectaculaire d'ici la nuit de la Saint-Sylvestre, on peut déjà conclure que l'année boursière 2018 ne laissera pas de que bons souvenirs dans les esprits des investisseurs. Un simple coup d’œil sur le Bel 20 suffit pour voir qu'il a perdu quelque 20% depuis le début de l'année. Aux États-Unis, le Dow Jones, indice de référence, a lui, pour l'instant, cédé une dizaine de pour cent malgré le rebond de ces derniers jours. Une année 2018 globalement négative "Je crois que c'est une année en deux temps explique Bruno Colmant, responsable de la recherche macroéconomique de la Banque Degroof Petercam, professeur à l’UCL et à la Solvay Business School-ULB. Les deux premiers tiers de l'année ont été positifs, le dernier tiers étant beaucoup plus négatif. Et c'est essentiellement l’effet d'un retournement de conjoncture". "C'est d'abord une année fort volatile confirme Roland Gillet, professeur de Finance à La Sorbonne (Paris) et à l'ULB. "2018 est certainement une mauvaise année sur le plan de l’investissement ajoute Etienne de Callatäy, chargé de cours à l’Université de Namur (UNamur) et cofondateur de la société de gestion de patrimoine Orcadia. On aura perdu de l’argent en étant prudent sur son livret d’épargne car on n’aura rien gagné alors qu’il y a de l’inflation. On aura perdu de l’argent en bourse, on aura perdu de l’argent avec des obligations. On aura donc trouvé son refuge nulle part. En 2018, aucun placement dans les grandes classes d’actif n’a rapporté de l’argent."

Quelles sont les perspectives pour 2019? - © SPENCER PLATT - AFP

Comment expliquer cette année boursière ? Quelles sont les trois raisons principales, selon vous, qui expliquent cette mauvaise année 2018 en bourse ? Etienne de Callatäy: "Les raisons auxquelles on pourrait spontanément penser pour expliquer ces mauvaises performances en bourse en 2018 seraient d’abord l’idée que "l’économie va mal" … c’est faux. L’économie mondiale et l’économie européenne vont bien. On le voit notamment dans l’évolution des taux d’emploi ou lorsqu’on observe la croissance économique mondiale qui n’est pas mauvaise, même si au fil de l’année 2018 le rythme de croissance a eu tendance à décélérer. Donc l’explication "l’économie va mal" n’est pas totalement convaincante. Deuxième élément potentiel : les taux d’intérêt. On sait que ces dernières années les politiques monétaires ont été extrêmement accommodantes. Tout le monde peut le voir à travers la très faible rémunération de l’épargne. Les taux d’intérêt ont remonté en 2018 mais pas de manière spectaculaire et c’était attendu. Donc nous n’avons pas non plus ici une explication convaincante aux mauvaises performances boursières. Troisième explication, et c’est vers celle-là, je pense, qu’il faut se tourner, ce sont les évolutions de nature géopolitiques comme l’incertitude autour de la question du Brexit, la situation budgétaire de l’Italie, c’est aussi le caractère imprévisible des politiques américaines ou le côté protectionniste de Donald Trump." Bruno Colmant: "Pour moi, c'est d’abord l’augmentation des taux d’intérêt qui a été rapide aux Etats-Unis. Et ces taux vont continuer à monter en 2019. Deux: la nature des relations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Et puis certainement les actions technologiques qui ont perdu de la valeur, comme si le modèle s’était un peu essoufflé pour ces valeurs qui avaient porté la bourse depuis quelques années."

2019 sera-t-elle une meilleure année sur les marchés? Etienne de Callatäy: "Pour moi, la baisse de 2018 est liée à des peurs beaucoup plus qu’à un contexte économique ou financier qui se serait dégradé. Il y a donc tout lieu de penser que 2019 sera meilleur puisque le contexte économique et financier, en 2018, ne s’est pas clairement dégradé et que les peurs qui règnent aujourd’hui en Europe sont, pour une part significative, irrationnelles car ce sont, pour moi, des craintes qui manquent de recul historique ". Bruno Colmant: "Pendant quelques années, la banque centrale européenne a créé de la monnaie. Elle a créé de la monnaie pour des montants hors proportion. Cela a soutenu les marchés, cela a permis aux dettes publiques des Etats d’être refinancées. Aujourd’hui ce programme s’arrête, c’est le cas au mois de décembre. Et donc je crois que l’élément le plus important en 2019, ce sera le risque politique. Avec une économie de petite croissance en Europe, des dettes publiques très élevées, peu d’inflation et des revendications sociales qui s’expriment avec peut-être des bousculements politiques. Donc je pense que ce sera plutôt un risque politique qui va frapper l’année 2019 en Europe, qu’un risque économique". Roland Gillet: "Les prochains moins vont être déterminants. Si on voit une activité qui ralenti en termes de croissance, cela ne veut pas dire qu’on serait en récession, mais si on observe un ralentissement, il peut encore y avoir des corrections" Ecoutez l'analyse complète de Roland Gillet ci-dessous.