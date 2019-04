Marché de seconde main pour le diesel: une opportunité pour l'import-export

Diesel, mon véhicule est invendable - Le Focus dans 7 à la Une - 10/11/2018 La valeur des véhicules diesel plonge totalement. Pour les revendre, ça devient un réel calvaire. Mais pourquoi leur cote est-elle en chute libre ? Pourquoi plus personne n’en veut ? Pour le comprendre, il faut plonger quelques années en arrière. Le gouvernement belge vous poussait alors à acheter du diesel… pour lutter contre un certain gaz, le CO2. Aujourd’hui, c’est tout l’inverse. Il se focalise sur les particules fines, et là, le diesel est un très mauvais élève.