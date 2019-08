Marché de l’art : une augmentation des prix des œuvres au premier semestre de 2019

Le prix des œuvres d’art vendues aux enchères a continué de croître au cours des six premiers mois de 2019, dans le monde. C’est ce que révèle le récent rapport publié par ArtPrice, le spécialiste des cotations sur le marché de l’art. Le marché de l’art se porte donc bien, comme le confirme Dominique de Villegas, Commissaire-Priseur à la salle de vente aux enchères, Horta. "Le marché a augmenté de 4% ce semestre-ci, par rapport au semestre précédent. Le marché est effectivement très bien soutenu pour plusieurs raisons : les banques ne savent plus offrir de dividendes, le fait que les gens ont envie de se faire plaisir, ou acheter des biens qu’ils ont envie de transmettre à leurs enfants, ou encore augmenter leur patrimoine. Il y a diverses raisons, et également le fait qu’aujourd’hui, Internet permet de faire connaître à tous les amateurs d’art, de savoir où une œuvre est à vendre. Ce n’est plus vraiment important que ce soit à Paris, Londres ou New-York. Le tout est de savoir qu’il y a une œuvre à vendre. La plate-forme envoie gratuitement, un e-mail à ceux qui sont inscrits, en disant "je suis intéressé par tel artiste, et ensuite, l’acheteur peut faire son achat. Le lieu géographique est moins important, et donc les grandes salles de vente ont moins de bureaux pour centraliser davantage de ventes dans des endroits stratégiques. La propagation a révolutionné le monde des œuvres d’art, et on peut dire que le marché est très positif pour le moment."

Une contraction du volume des ventes au premier semestre de 2019

Ce rapport révèle aussi une baisse du volume des ventes de 17%. Il y a beaucoup de demande, mais peu d’offres sur le marché des grosses ventes, comme par exemple, les Picasso, ou qui dépassent les 100 millions d’euros. "Les taux d’intérêt négatifs ou voisins de zéro découragent aussi les vendeurs éventuels d’un Wahrol ou d’un Basquiat, alors que "l’attente du bon acheteur s’avère rémunératrice de plus-values", argumente à l’AFP le président d’Artprice Thierry Ehrmann. Dominique De Villegas ne dit pas moins. "Si on n’a pas besoin d’argent, on voit que le patrimoine gagne 13%. Ce qui est beaucoup plus que se peut offrir une banque, par exemple. Donc, la vente ne se réalise vraiment qu’au décès du possesseur, parce qu’une œuvre pareille est difficilement divisible. Il faut donc attendre une raison pour qu’une œuvre arrive sur le marché de la vente. Avec 13% de plus-value, il n’y a aucune raison logique de placer son bien à une vente aux enchères, si ce n’est pour investir dans l’immobilier ou un yacht. La raison voudrait dire aux gens que quand c’est élevé, ça va continuer à grimper, jusqu’au jour où il y a un retournement du goût du public. C’est donc toute la nuance de savoir à quel moment optimum faut-il vendre," précise-t-il.

Autre enseignement à tirer de ce rapport : le montant du produit global des ventes aux enchères. Il a atteint 6,98 milliards de dollars au cours du premier semestre 2019, soit donc une baisse de 17,4%. Et cette contraction du chiffre d’affaires atteint tous les plus grands marchés : Etats-Unis, Chine, et Royaume-Uni. Les marchés secondaires sont également impactés, comme la France.

L’art contemporain, en tête des ventes sur le marché mondial

En 2019, c’est toujours l’art contemporain, autrement dit celui du 20e siècle, qui se vend le mieux sur le marché. "Clairement, l’art contemporain a la cote. Les artistes vivants ont toujours la cote. Globalement, c’est le marché américain qui soutient ses propres artistes, et c’est logique. Les Etats-Unis, c’est 250 millions d’habitants, parlant la même langue et partageant la même monnaie. Ils soutiennent logiquement leurs artistes, et donc tout cela fait que l’art contemporain américain est très prisé. Les Français sont aussi bien cotés, mais ils sont moins nombreux que les Américains. Mais, il faut savoir qu’une population homogène s’intéresse à ses propres artistes, et cela fait grimper les cotes des artistes", met en évidence Dominique de Villegas.

Et comment se porte le marché de l’art belge ?

La Belgique ne fait pas partie des plus importants marchés d’art. "Elle a un double problème. Les droits d’auteur sont de 4%. Aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni, il n’y a pas ce droit d’auteur. Par conséquent, on comprend qu’il y a un intérêt pour des très grosses pièces d’être vendues hors des frontières belges. Le deuxième problème est que la Belgique est un pays scindé en deux. Un acheteur néerlandophone ne s’intéresse pas spécialement à l’art wallon, et inversement. Mais si nous sortons une pièce de niveau international, elle se vend très très bien, car il est possible de s’inscrire sur des plateformes, sur lesquelles nous nous connectons, et qui mettent en valeur les œuvres que nous avons à vendre. Donc, quelque part, l’acheteur de Singapour qui s’intéresse à une pièce, il va l’acheter, il ne sait même pas où se trouve physiquement cette pièce, elle est dans une salle de vente, il la fait venir et c’est typiquement de cette façon que la vente se passe. C’est pour cette raison que je déplore qu’à cause de ce droit d’auteur, nous ne puissions pas être plus compétitifs.

Dominique De Villegas affirme que le marché de l’art belge aussi se porte bien. Ce qui se vend le mieux reste les tableaux. "Ils sont les numéros 1 depuis toujours." Ce spécialiste de l’art souligne aussi que les gens sont moins intéressés par la signature que l’esthétique du tableau. "Les gens

Derrière cela, il y a les sculptures en bronze, et le bijou qui se porte bien. Nous avons de très bons joailliers en Belgique et ce que nous vendons essentiellement sont des bijoux qu’on retrouve dans les familles, et il y a beaucoup d’amateurs pour ces pièces-là aussi. Lorsque nous avons organisé deux ventes de vin, nous pensions que ce serait pour le marché belge, mais nous constatons que 60 à 65% des vins que nous vendons partent à l’exportation, et en particulier les pays asiatiques. " Au sujet des tableaux, ce spécialiste de l’art souligne aussi que les gens sont moins intéressés par la signature que l’esthétique du tableau. "Les gens sont attirés par un paysage, une nature morte, ou un tableau abstrait, et puis, ils vont regarder la signature. C’est plutôt le coup de cœur que l’investissement," assure notre commissaire-priseur.

Enfin, qu’en est-il des meubles sur le marché de l’art belge ? "Le meuble de rangement est quelque chose qui ne marche absolument plus ! Ce qui est logique car les habitats se réduisent, les gens voyagent plus, et on ne s’encombre plus de meubles. Oui, ils vont acheter un tableau ou une belle sculpture, car c’est mobile. Mais, un meuble l’est beaucoup moins et donc, ça n’a vraiment plus la cote pour le moment."