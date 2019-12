Marc Veyrat perd le procès intenté contre le Michelin après la perte de sa 3e étoile

Guide Michelin : plainte d'un chef - vews - 26/09/2019 «Ils auront droit à un procès. Je ne veux plus du guide Michelin. C’était en juillet dernier. Le très médiatique chef au chapeau contre-attaquait dans les médias… 7 mois après la perte de sa troisième étoile… Une étoile acquise seulement 1 an auparavant… et en grande pompe… Sa très rapide rétrogradation l’a profondément miné. "Non seulement j’ai fait une dépression mais en plus j’ai vu mes employés, mes collaborateurs, avec les « yeux aux larmes ». Marc Veyrat veut connaître les raisons de son déclassement. Il demande à avoir accès aux notes des inspecteurs et factures de leurs repas. Faute de réponse du guide gastronomique, il a saisi la justice. Marc Veyrat exige que son restaurant, la Maison des Bois, soit retirée des prochains guides. Inenvisageable pour Michelin qui défend le travail de ces inspecteurs. Gwendal Poullennec, directeur international du Guide Michelin : "De multiples visites annuelles sont effectuées par des inspecteurs différents. Leurs conclusions sont collégiales" Marc Veyrat est une figure majeure de la gastronomie française moderne. Trois restaurants… Trois fois trois étoiles, jusqu’à l’an dernier. Sa cuisine est basée sur l’utilisation des produits locaux de Savoie et des herbes sauvages. Veyrat ne manque jamais l’occasion de rappeler qu’il a ses propres jardiniers, botanistes et éleveurs… Autodidacte, le chef savoyard avait décroché sa première étoile il y a 33 ans. Aujourd’hui, il tourne le dos à la bible des gastronomes, se disant « déshonoré et profondément offensé ». Marc Veyrat n’est pas le premier grand cuisinier à ne plus supporter la pression des guides. L’an dernier, ce restaurant 3 étoiles près de Bruges, fermait définitivement ses portes : "Trop de pression, des critères d’évaluation trop flous… certains restaurateurs dénoncent une vraie dictature des guides… qui, en même temps, bâtissent les renommées des établissements qu’ils listent. L’issue du procès de Marc Veyrat contre Michelin est attendue pour la fin Novembre."