Marc Coucke va racheter deux clubs de golf à Durbuy

L'homme d'affaires Marc Coucke a signé le contrat d'achat des golfs de Durbuy et des Five Nations à Méan, écrivent samedi L'Echo et De Tijd. Le dossier n'est toutefois pas encore finalisé, précise l'investisseur.

Marc Coucke a déjà réalisé plusieurs investissements à Durbuy. Il a notamment racheté un parc d'aventures, une société de location de kayaks, des hôtels et 500 hectares de forêts.

Les deux clubs de golf qu'il souhaite acquérir appartiennent au millionnaire néerlandais Eric Wilborts, cofondateur et ancien actionnaire des chaînes de fitness HealthCity et BasicFit. Contacté par les journaux au sujet de ce nouvel investissement, Marc Coucke précise que "le contrat est signé, mais pas encore clôturé".