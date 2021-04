Malgré une année bousculée par la pandémie, on dénombre toujours plus de milliardaires selon le classement de Forbes

Malgré la pandémie, les personnes les plus riches du monde n'ont jamais vu leurs fortunes augmenter autant qu'en 2020, ressort-il de la 35eme liste des milliardaires publiée mardi par Forbes. Le magazine recense un nombre record de 2.755 milliardaires dans le monde, dont trois résidant en Belgique. Soit 660 de plus que l'année précédente.

Parmi eux, il y avait 493 nouveaux venus, des personnes qui n'avaient jamais figuré sur cette liste auparavant, ce qui constitue aussi un record. D'après Forbes, un nouveau milliardaire s'ajoutait à la liste toutes les 17 heures l'année dernière, dont 210 d'entre eux venant de Chine et Hong-Kong, et 98 des États-Unis. Quelque 250 personnes qui avaient précédemment disparu de la liste ont fait leur retour.

Le fondateur d'Amazon en tête

Jeff Bezos (Amazon) est pour la quatrième année consécutive l'homme le plus riche au monde, avec un patrimoine estimé à 177 milliards de dollars (150 milliards d'euros). Grâce à la hausse du cours de l'action, Bezos a gagné 64 milliards dollars de plus que l'année précédente.

Elon Musk, patron de Tesla, est celui qui a progressé le plus. Il figure à la deuxième place, avec un capital de 151 milliards de dollars, soit 126,4 milliards de plus qu'un an plus tôt, alors qu'il occupait encore la 31e place. Pour cause, une augmentation de 705 % des actions Tesla.

Le français Bernard Arnault (groupe de produits de luxe LVMH) conserve sa troisième place. Il a vu sa fortune doubler, passant de 76 milliards de dollars à 150 milliards de dollars, grâce à une hausse de 86 % de l'action LVMH, qui détient des marques comme Louis Vitton, Christian Dior et Sephora.

Des fortunes qui ont gonflé depuis l'an dernier

Les dix personnes les plus riches au monde ont vu leurs fortunes gonfler de deux tiers en un an, a calculé Forbes. Quatre personnes ont engrangé une fortune de plus de 100 milliards de dollars. Il s'agit du trio de tête rejoints par le fondateur de Microsoft, Bill Gates (124 milliards).

Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg (97 milliards) a manqué de peu la barre des 100 milliards de dollars, mais atterri quand même à la cinquième place.

Qui sont les milliardaires belges ?

Les États-Unis comptent toujours le plus de milliardaires sur leur territoire (724, contre 614 l'année précédente), mais la Chine les rattrape avec 698 milliardaires au compteur. L'Inde occupe la troisième place (140) dans la liste des pays. La liste recense aussi 3 milliardaires qui résident en Belgique.

Il s'agit de Gioanni Ferrero (Nutella) à la 40ème place, Luc Tack (textile, chimie) à la 2035ème place et Peter Kamprad (Ikea) à la 2378ème place avec des fortunes respectives de 35,1 milliards de dollars, 1,5 milliard et 1,2 milliard de dollars.