Malgré un été pourri, le bilan touristique de la Côte belge est positif

Malgré le temps maussade en juillet et en août, le secteur touristique de la Côte belge dresse un bilan positif de l’été. Les campings, les hôtels et les maisons de vacances du littoral sont satisfaits des chiffres de fréquentation. Avec environ 12 millions de nuitées, le tourisme résidentiel fait légèrement mieux que l’été dernier. Cela représente environ 3% de plus. Les hôtels du littoral ont enregistré un taux d’occupation plus élevé que l’an dernier avec des pics à 85% voire 95%.