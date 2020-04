Malgré ses bénéfices, une société pharmaceutique recourt au chômage temporaire et choque la CNE

Sur son site, EG utilise la lutte contre les virus comme argument de vente - © Tous droits réservés

"Envie d’une meilleure protection contre les virus ?" Clairement sur son site, la société EG utilise la pandémie comme argument pour vendre ses produits. Et pour Corinne Martin, secrétaire permanente CNE BHV-BW, en cette période difficile pour beaucoup de travailleurs, le recours au chômage économique peut choquer dans un secteur pharmaceutique qui fait d’énormes bénéfices. "La période est un peu particulière puisque d’une part, les ventes continuent à se faire puisque les gens continuent à acheter des médicaments mais d’autre part, une partie de leurs travailleurs -notamment les commerciaux qui vont d’habitude démarcher les pharmaciens, médecins et hôpitaux pour vendre leurs produits- sont évidemment à la maison. Ici, dans la plupart des entreprises, il n’y a pas de baisse au niveau des chiffres et quand il en a, il y a une bonne santé financière qui permet d’assumer et de protéger les travailleurs d’un impact financier. Toutes les sociétés leaders du secteur procèdent comme ça : GSK Pharma, Mylan, Novartis… Sauf EG qui a décidé de recourir au chômage temporaire.

70% du salaire des travailleurs à charge de la société : un manque de solidarité

Ce qui a de choquant pour la CNE, c’est que l’entreprise a réalisé pour 2018, 29 millions d’euros de bénéfices, distribué 23 millions de dividendes à ses actionnaires et va maintenant faire porter la charge de 70% du salaire de ses travailleurs à la sécurité sociale et donc aux cotisants de Belgique. C’est tout à fait inacceptable. EG décide de privilégier ses rentrées financières à la solidarité dont tout le secteur fait preuve maintenant." Contactée, la société EG n’a pas donné à suite à nos appels.