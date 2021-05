Malgré la crise du coronavirus, les marques de luxe et premium se portent (très) bien

Le luxe se porte bien : ces marques hyper connues, hyper désirées, hyper chères aussi, ont certes connu des mois difficiles en 2020, mais à partir du dernier trimestre de l’année passée et surtout le premier trimestre de cette année, retournement complet de tendance.

Caroline Reyl, gérante du fond Premium Brands de la banque suisse Pictet : "Nous avons commencé à voir, au premier trimestre de cette année, un effet de surconsommation. Les premiers trimestres qui sont affichés par nos sociétés sont extrêmement forts, au-dessus des attentes, avec des relèvements de prévisions pour l’année pleine. Nous avons par exemple Hermès qui a publié des ventes en hausse de 44% cette année au premier trimestre, et LVMH, dans sa division luxe, qui a publié une hausse de 52% par rapport au premier trimestre de l’année dernière. Ce qu’il est intéressant de constater, c’est que ces chiffres du premier trimestre 2021 sont même supérieurs à nos ventes du premier trimestre 2019, qui était déjà un trimestre record en 2019".

Le principal moteur de cette reprise foudroyante : le consommateur chinois.

Premium et haut de gamme

Le premium regroupe énormément de marques qui proposent des biens et des services haut de gamme. Du luxe, bien sûr, mais plein d’autres choses, comme des chaînes d’hôtels du style Marriott, des cosmétiques, des marques de voitures premium – Audi ou Porsche par exemple -, des services financiers comme American Express, ou encore des marques technos comme Tesla ou alors Apple.

"Apple, comme vous le savez, génère un cash-flow extraordinaire. Ils viennent d’ailleurs d’annoncer un rachat de leurs propres actions d’un montant de 90 milliards de dollars. Ils sont clairement positionnés sur le secteur premium puisque le prix moyen d’un iPhone continue à être très élevé. Ils viennent de publier leur premier trimestre avec un prix moyen de l’iPhone à 841 dollars, ce qui est au-dessus du prix moyen de l’année dernière", précise Caroline Reyl.

Et le fort rebond des ventes dans le haut de gamme s’accompagne aussi d’une forte augmentation des marges bénéficiaires.

Bénéfices en hausse

"Les marges sont très bien orientées et elles devraient atteindre de nouveaux records cette année. Nous avons déjà vu au sein de LVMH, au quatrième trimestre de l’année dernière, des profitabilités record dans leur division luxe de l’ordre de 41%, qui étaient des niveaux jamais atteints auparavant. Et nous pensons que maintenant que la demande s’accélère encore en séquentiel par rapport au trimestre dernier, au Q4 de l’année dernière, ces marges vont encore s’accélérer et toucher encore de nouveaux records pour certaines marques. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais pour nos marques privilégiées".

Et ces marges sont d’autant plus élevées que pas mal de marques ont très vite coupé dans leurs dépenses pendant la crise sanitaire, dans leur budget événement, leur budget marketing, leur budget voyages. Elles ont aussi renégocié à la baisse, évidemment, les loyers de certains magasins. Et puis, c’est aussi essentiel évidemment, leur désirabilité fait aussi qu’elles ont la capacité d’imposer des prix élevés aux consommateurs qui ne demandent pas mieux que de les acheter.