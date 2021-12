Maladie, quarantaine… : Certains commerçants craignent de devoir fermer juste avant Noël, faute de personnel

Certains magasins vont-ils devoir fermer juste avant Noël, faute de personnel ? C’est en tout cas la crainte de plusieurs commerçants. Entre la quarantaine, les malades, les enfants à garder à la maison quand l’école ferme, certains n’ont tout simplement plus assez de personnel pour tenir les horaires habituels. D’autant que, depuis les premiers confinements, dans certains secteurs comme l’Horeca ou certains magasins spécialisés, il y a déjà structurellement une pénurie de personnel : du personnel qui n’est jamais revenu travailler après les fermetures de l’année dernière, qui a trouvé du boulot ailleurs, qui a changé parce qu’il en avait assez de ces secteurs-là. Pour la première fois en 10 ans, nous sommes obligés de fermer sur l’heure de midi. A titre d’exemple, Julien Hazard, fromager cherche plusieurs vendeurs depuis des mois et il ne trouve pas. Il n’y a tout simplement pas de candidats : " Le samedi, par exemple, nous sommes neuf vendeurs derrière le comptoir. Et pour l’instant, avec les quarantaines, les isolations, il m’en manque déjà deux, donc ça fait sept. Et j’ai eu des périodes où nous n’étions que quatre sur neuf. Ça devient très difficile de pouvoir offrir un service de qualité. Pour la première fois en 10 ans, nous sommes obligés de fermer sur l’heure de midi."

Un énorme enjeu financier

Or, le vrai coup de feu, pour ce fromager, est plutôt attendu pour les trois prochaines semaines : ce sont les trois les plus importantes de l’année. Il y a donc un énorme enjeu financier pour ce genre de petits commerces. "Nous sommes en train de faire des achats très importants pour que les fromages soient affinés dans deux ou trois semaines, juste pour le 24 et le 31, explique Julien Hazard. Notre stock est donc très important et ce serait financièrement un drame si nous devions fermer à cause d’une contamination Covid ou d’un manque de personnel."

Le risque d’une fermeture

Dans les petites structures, on en est effectivement là. S’il y a encore l’un ou l’autre collègue qui s’absente, dans les petites structures, le risque de devoir fermer un jour ou l’autre d’ici Noël est bien réel. Ce serait une catastrophe dans tous les métiers qui vivent des Fêtes : les traiteurs, les restaurants, les magasins de nourriture, et les magasins orientés cadeaux. Reste la possibilité d’engager des remplaçants ou des intérimaires. Les fédérations patronales des secteurs concernés demandent de pouvoir en engager plus facilement. Il y a encore trop de freins aujourd’hui. Ils ont écrit au ministre de l’Économie et du Travail dans ce sens.

Intérimaires : lever les freins à l’embauche

Ils demandent par exemple de pouvoir engager des étudiants pour plus d’heures que le quota habituel, de pouvoir recourir plus facilement aux flexi-jobs et de pouvoir bénéficier d’une réduction des cotisations de sécurité sociale pour les commerces concernés. Ils émettent également l’idée de permettre aux chômeurs Corona (ces chômeurs écartés de leur travail parce que leur entreprise est actuellement fermée) de travailler ailleurs quelques semaines pour pouvoir prêter main-forte dans d’autres secteurs.

De la clarté

Plus généralement, Christophe Wambersie, secrétaire général du Syndicat neutre des Indépendants, demande tout simplement de la clarté : "Une activité économique ne se décide pas de manière aléatoire. Le spectacle que l’on a eu les dernières semaines avec trois Codeco en trois semaines, avec chaque fois la crainte d’une modification et d’un emballement, n’est évidemment pas favorable au bon fonctionnement d’une entreprise, et particulièrement d’une petite entreprise." Et particulièrement, donc, en cette période de Fêtes. Le prochain Codeco est prévu le 22 décembre, juste avant Noël.