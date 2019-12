Mais pourquoi donc ces colis sont-ils à ce point "suremballés"? Comment pourrait-on faire autrement?

Une pile ou une ampoule emballée dans une énorme caisse. Ou comme pour Jessica, une mini-pancarte entourée de plastique dans un carton 100 fois plus grand qu'elle: dès qu'on se fait livrer des colis, le suremballage est hélas monnaie courante.

Le but déclaré: protéger au maximum les objets, car s'il est endommagé, le vendeur doit le rembourser à ses frais. "Les distributeurs utilisent des boîtes standard pour emballer les produits, a expliqué Karine Van Doorsselaer, maître de conférences en science des matériaux et écoconception à Anvers, à nos confrères de la VRT. Ceux-ci doivent atteindre le consommateur en bon état. À cette fin, un matériau tampon est utilisé pour l'empêcher de glisser d'avant en arrière pendant le transport."

Pourquoi gaspiller autant d'énergie et donc d'argent à transporter... de l'air? Selon une enquête de France TV pour l'émission "Tout compte fait" , le vide représenterait 43% de nos colis sur internet. Au niveau mondial, tout ce vide représenterait même 61 millions de conteneurs par an. Selon l'enquête de nos confrères de France 2 cela représenterait la production totale de CO2 de toute la Belgique !

Mais de nombreux témoignages nous l'attestent: même dans le cas de produits qui ne sont pas du tout fragiles (vêtements, collier pour chiens, et même... serviettes en papier), ces objets sont mis dans du plastique, papier à bulle, polystyrène, et bien sûr replacés dans un plus grand carton. Outre la sécurité, ce qui explique ce suremballage, ce serait la volonté de limiter le nombre de cartons stockés: en prévoyant trop de tailles différentes, cela compliquerait le stockage... des cartons eux-mêmes.

"Imaginez qu'une boîte d'expédition distincte devrait être conçue pour chaque produit, fait remarquer expliqué Karine Van Doorsselaer. Le coût serait beaucoup trop élevé. Et on aurait besoin de plus grands entrepôts pour stocker tous ces différents types de boîtes. "

Mais les distributeurs se défendent: le carton, c'est recyclable. Oui. Sauf que.

L'enquête de France TV rappelle que seuls 70% des cartons sont recyclés. Et de toute façon, il faut de l'énergie pour trier, traiter, transporter et intégrer la matière récupérée dans des produits recyclés.

Mais surtout, il y a énormément de plastique, plus difficile à recycler et de polystyrène, complètement impossible à recycler: il sera simplement brûlé, alors qu'il n'a servi qu'à "caler" le produit dans le carton.

Quelles solutions?

"Les entreprises pourraient déjà commencer par utiliser un film de polyéthylène pur, propose Karine Van Doorsselaer. Celui-ci peut être collecté puis recyclé efficacement. Le papier et le carton comme tampon sont également une solution et sont déjà utilisés régulièrement. Cela aussi a un impact sur l'environnement, mais au moins c'est recyclable. Si le consommateur et l'industrie veulent collaborer, on peut aboutir à un cycle fermé. "

Heureusement, des solutions se mettent en place: dans quelques entreprises de pointe, chez Cdiscount, des "emballeuses 3D" permettent d'ajuster le carton au produit, ce qui est plus écologique, mais aussi plus économique. 30% de matière d'emballage sont ainsi épargnées.

Il existe aussi des emballages réutilisables, et qui s'adaptent à la taille des colis. C'est ce que propose par exemple la marque Opale... mais il faut payer un supplément de 3 euros. Et il faut aussi penser à "poster" l'emballage pour qu'il soit réutilisé. Malgré cela, 30% des clients choisissent cette option.

Enfin chez Javry, qui distribue du café équitable, on a choisi la réutilisation: on récupère les emballages des producteurs, mais aussi les calages en plastique, et les différents papiers bulles pour les colis envoyés aux clients.

Enfin, il reste une solution: consommer local, et aller chercher ses produits près de chez soi !