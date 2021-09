Machines foutues, assurances insuffisantes : deux mois après les inondations, l’incertitude complète pour de nombreux indépendants

Deux mois exactement après les terribles inondations de juillet, la RTBF faisait le point ce mercredi 15 septembre sur les conséquences pour les indépendants.

Dans l’atelier d’usinage de précision de Nagim Oumoussa, par exemple, dans le zoning de Trooz, il ne reste pas grand-chose : des murs et des machines hors service. "Du matériel de précision qui s’est fait ravager par la rouille, dès le lendemain des inondations, précise-t-il. Il n’y a plus rien à récupérer".

Ses fournisseurs lui proposent du nouveau matériel, mais pas avant le mois de mars ou le mois d’avril l’année prochaine. Avec plusieurs mois d’attente, il craint de perdre une partie de sa clientèle.

Et pour couronner le tout, ses machines étaient assurées contre tous les dégâts, sauf les cataclysmes naturels. C’était écrit en tout petit caractère. Peut-être sera-t-il finalement indemnisé, il l’espère, sans être certain que cela suffise :

"Il faut voir dans le temps parce qu’on n’a pas le temps, c’est ça le problème. On est une société et c’est mon gagne-pain, c’est mon unique source de revenus, et mon épouse travaille avec moi au secrétariat, donc c’est l’unique source de revenus du ménage. Au final, on est obligé de trouver des solutions à court terme puisqu’on continue à payer les leasings machines, on continue à payer tout ça. Pour le moment, on vit sur la réserve, mais ça ne va pas durer".

Plus que tout, c’est l’incertitude qui le mine. Va-t-il pouvoir reprendre ses activités ? Quand ? Va-t-il pouvoir retrouver ses clients ? Impossible aujourd’hui de se projeter dans l’avenir.

Pino Caramazza ressent lui aussi durement cette incertitude. Le bâtiment de sa société de peinture industrielle à Chênée avait lui aussi été envahi par l’eau :

"J’ai eu de l’eau jusqu’à 1,40 mètre, 1,60 mètre par endroit, et pareil, toutes mes machines ont été sous l’eau, du compresseur à la cabine de grenaillage, au filtre, au four industriel… Donc, vraiment pareil. Ici, nous sommes assurés, mais rien ne bouge. On m’a renvoyé une deuxième expertise au 20 septembre et on attend avec impatience cette fameuse expertise, pour voir un peu comment on pourrait débloquer les choses pour le bien de la société et le futur, mon futur et celui de mes ouvriers aussi".

Incertitude, mais aussi stress, parce que pour relancer l’activité, dit-il, il va falloir de nouveaux crédits qui n’étaient pas du tout prévus dans le plan financier. Et là, il faudra aller voir la banque et ce ne sera sans doute pas une partie de plaisir.

Des centaines d’indépendants ont été durement touchés par les inondations. Selon le bilan de Valérie Saretto, secrétaire générale de l’UCM Province de Liège, "beaucoup d’indépendants n’avaient pas une couverture assurantielle impeccable par rapport à ce qui arrivait. Notamment en termes de catastrophes naturelles, beaucoup n’étaient pas suffisamment couverts, ou pendant la crise sanitaire avaient un peu modifié leurs activités et n’avaient pas prévenu leur courtier de ce changement, et donc ont perdu énormément dans le cadre des inondations. Le deuxième élément, c’est qu’ils se sont retrouvés assez seuls à gérer le drame qui arrivait parce qu’ils ont souvent perdu leur activité professionnelle, mais aussi tout un pan de vie puisque beaucoup pratiquaient chez eux, notamment les commerçants dans la vallée".

Elle a vu aussi la solidarité s’installer entre indépendants, entre personnes touchées. Il y a eu une certaine empathie de la part des fournisseurs, des clients, etc., … mais qui a tendance à tout doucement s’étioler. C’était il y a deux mois et, avec le temps, l’empathie s’est un peu éloignée de ces indépendants.