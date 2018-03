Lufthansa signe un nouveau bénéfice record en 2017

Le géant européen du transport aérien Lufthansa a publié jeudi un bénéfice net record de 2,36 milliards d'euros en 2017, exercice marqué par la fin d'un long conflit avec ses pilotes et la disparition de son rival Air Berlin.

Les analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset tablaient sur 2,28 milliards d'euros.

"Les efforts de ces dernières années ont payé" et "nous avons atteint le meilleur bénéfice de l'histoire de notre entreprise", s'est félicité Carsten Spohr, cité dans un communiqué. Le quinquagénaire vient de voir son contrat à la tête de Lufthansa prolongé de cinq ans, jusqu'à fin 2023.

580 millions d'euros

Comme escompté, la finalisation en décembre d'un accord avec ses pilotes après une dizaine de mouvements de grève a engendré un effet positif, à hauteur d'environ 580 millions d'euros, sur les comptes du transporteur allemand.

La maison mère des compagnies Lufthansa, Swiss, Eurowings, Brussels Airlines et Austrian Airlines a également profité d'une hausse du prix des billets, de la consolidation dans ses comptes de Brussels Airlines (rachetée fin 2016), d'une embellie dans le fret et de l'intégration d'avions auparavant opérés par Air Berlin, deuxième compagnie allemande qui a mis la clé sous la porte à l'automne dernier.

Progression d'environ 12%

Ses recettes ont progressé d'environ 12% à 35,6 milliards d'euros, conformément aux attentes des analystes.

Le groupe a rempli sa promesse en dégageant un bénéfice d'exploitation EBIT ajusté de certains éléments exceptionnels - sa mesure de référence - "supérieur" à celui de 2016. Il a bondi de près de 70% à 2,97 milliards d'euros, multiplié par plus de cinq au seul quatrième trimestre grâce à l'accord sur les salaires et les retraites avec les quelque 5.400 pilotes des compagnies Lufthansa, Lufthansa Cargo et Germanwings.

Lufthansa va proposer à ses actionnaires un dividende en hausse de 60% sur un an, à 0,80 euro par titre. Depuis le début de l'année, l'action Lufthansa a plongé de 15%, à environ 26 euros, après avoir été multipliée par plus de deux en 2017 pour dépasser les 30 euros, un niveau inédit.