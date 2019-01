Lufthansa embauchera 5.500 personnes en 2019, notamment en Belgique

Le groupe aéronautique Lufthansa entend embaucher cette année quelque 5.500 personnes en Allemagne, Autriche et Suisse, a indiqué l'entreprise lors du premier jour de l'An. La Belgique est également concernée, via Brussels Airlines, une filiale de l'entreprise allemande.

Cette dernière prévoit d'engager, entre autres, 1.300 hôtesses de l'air et stewards, principalement à Munich et, pour Swiss, à Zurich. Pour la compagnie aérienne Lufthansa, le groupe vise la création de 1.200 emplois à Francfort et Munich.

La plupart des postes vacants concernent les compagnies Lufthansa, Lufthansa Technik et Swiss. Brussels Airlines fait partie du groupe depuis le 14 décembre 2016 et le rachat de la compagnie historique belge par la filliale allemande.

Actuellement, 135.000 personnes travaillent au sein du groupe aéronautique, dont 70.000 sont basées en Allemagne.