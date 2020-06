Lufthansa dément qu'elle pourrait laisser Brussels Airlines tomber en faillite

"Ce sont de pures spéculations et Lufthansa ne cesse de répéter et de confirmer qu’elle ne laisserait pas tomber Brussels Airlines", réagit vendredi le transporteur.

Or un accord social n’est toujours pas en vue , surtout du côté des pilotes qui jugent "imbuvables" certaines propositions de la direction. Pour rappel, la compagnie prévoit de supprimer près de 1000 emplois sur 4000 au total.

La Libre affirme cependant, s’appuyant sur plusieurs sources, que s’il n’y a pas d’accord social entre la direction de l’entreprise belge et les syndicats, Lufthansa laissera sa filiale déposer le bilan.

Pour rappel, le gouvernement belge et Lufthansa négocient depuis des semaines une aide sous forme (essentiellement) de prêts de l’ordre de 300 millions d’euros.

D’après différentes sources, le groupe Lufthansa n’exclurait désormais plus de laisser tomber en faillite sa filiale belge Brussels Airlines ou de s’en débarrasser, rapporte vendredi La Libre . "Pure spéculation", répond la compagnie concernée. Le quotidien tient d’une source interne que la direction du transporteur devrait rencontrer ce lundi celle de sa maison mère, ce que Brussels Airlines ne souhaite pas confirmer.

"Une pression supplémentaire sur les négociations", estime le Setca

Cette information selon laquelle le groupe aéronautique allemand Lufthansa pourrait laisser sa filiale Brussels Airlines tomber en faillite ou s'en débarrasser "met une pression supplémentaire sur des négociations qui, malgré le contexte difficile, se déroulent constructivement pour tout le personnel", réagit vendredi le Setca/BBTK. Le syndicat socialiste attend même "rapidement" un accord-cadre pour ce plan social.

En pleine crise du coronavirus, Brussels Airlines a annoncé au mois de mai une restructuration qui menace jusqu'à un quart des 4.000 emplois. Un accord social n'a pas encore pu être conclu alors que les pilotes trouveraient certaines des propositions de la direction "imbuvables", rapportait vendredi La Libre Belgique.

Le quotidien, citant une source interne, avançait également que Lufthansa pourrait décider de laisser tomber Brussels Airlines en faillite s'il n'y a pas d'accord social entre la direction de l'entreprise belge et les syndicats.

Cette nouvelle est "difficile à digérer" pour le Setca, car les négociations se déroulent de façon très constructive et qu'un accord est attendu prochainement.

Le syndicat socialiste déplore particulièrement qu'une pression soit exercée de la sorte et exige une concertation sereine. "Les travailleurs de Brussels Airlines méritent des perspectives concrètes pour eux-mêmes et leur employeur. La crise du coronavirus a encore compliqué davantage une situation difficile pour eux. Néanmoins, des négociations ont eu lieu chaque jour et des progrès ont été enregistrés", conclut le Setca.