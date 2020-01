Lufthansa cherche 4500 travailleurs, gel des embauches chez Brussels Airlines

Brussels Airlines : les incertitudes sur l'emploi - JT 19h30 - 07/11/2019 On a un peu plus de détails sur la situation financière de Brussels Airlines. L'entreprise doit faire 160 millions d'économies d'ici 3 ans. Les travailleurs sont donc inquiets pour leur emploi. La direction espère un nombre de départs volontaires suffisant mais ne donne pas de chiffres précis. Une chose est certaine : la compagnie, à l'avenir, sera plus petite.