Louer au lieu d’acheter ? Une grande enseigne de sport se lance dans l’économie circulaire

Et si louer était plus intéressant qu’acheter ? Un grand magasin d’articles de sport y pense. D’ici quelques mois, Décathlon mettra en place un service de location pour de nombreux articles comme des vélos, des tentes ou des raquettes de tennis.

Seules exceptions : les consommables (comme les balles de tennis ou de tennis de table), les chaussures orthopédiques ou le matériel de sécurité comme les casques de vélo ou les baudriers d’escalade. Pour le reste : tout pourra se louer pour un ou plusieurs mois.

Une dynamique vertueuse

À l’origine de ce projet intitulé We Play Circular, Luc Teerlinck, en charge de l’innovation. Il a eu une révélation. "Si on rentre dans une dynamique d’utilisation de nos produits plutôt que de les acheter pour en devenir propriétaire, on entre dans une dynamique qui est super vertueuse pour toutes les parties prenantes, affirme-t-il. Plus les produits seront durables, c’est-à-dire avec des garanties longues et éco-conçus, plus on pourra les louer sur des termes de plus en plus longs. Donc la rentabilité économique va augmenter par rapport à une vente. Et cette rentabilité on va la partager avec les clients en réduisant le prix des locations et/ou la qualité des services. Et avec la chaîne en amont pour les encourager à produire de plus en plus durable. C’est vraiment une formule magique : plus on produit de la qualité, plus les prix diminuent".

C’est donc un sérieux virage qui se prépare pour l’enseigne qui s’est fait connaître en vendant des articles de sport bon marché. C’est le calcul de prix qui explique l’intérêt d’un matériel de qualité. Une fois le prix d’achat amorti par la location de base, le prix de l’article sera divisé par le nombre d’années de garantie pour fixer le nouveau prix de location.

Un calcul qui privilégie la qualité

Prenons un exemple : une tente de camping pour 4 personnes qui coûte 300 euros à l’achat et garantie 5 ans. Dans un premier temps, elle sera louée 50€ par mois le premier mois, puis 21,43€ du deuxième au sixième mois et encore un peu moins cher ensuite. Mais quand la tente aura été amortie, elle ne sera plus louée que 10€ le premier mois et 4,29€ du deuxième au sixième mois. Une tente du même prix garantie 2 ans seulement serait louée 25€ par mois après amortissement. Plus la garantie est longue, et donc la qualité élevée, plus le prix de location baisse.