Lorsqu’elles recrutent, les entreprises se focalisent de plus en plus sur la personnalité et le comportement des candidats

Aujourd’hui, en Belgique, six entreprises sur dix ont du mal à recruter. C’est la conclusion d’un rapport de la Banque Nationale qui vient objectiver la pénurie actuelle de main-d’œuvre, et c’est le principal frein à la reprise économique après la crise. Pour trouver des travailleurs, certaines entreprises doivent se plier en quatre et revoir parfois complètement leurs processus et leurs techniques de recrutement.

Ça a beaucoup évolué ces dernières années, ces derniers mois. Pour caricaturer un peu, il y a encore quelques années, ce qu’on demandait, c’était surtout des compétences pratiques. On regardait vos diplômes. Bien sûr, ça reste vrai dans beaucoup de secteurs, il y a des métiers pour lesquels il vaut mieux s’assurer que le candidat a bien les compétences requises, mais de plus en plus, aujourd’hui, les recruteurs s’intéressent surtout à la personnalité du candidat, comme le confirme Karine Deville, consultante et ancienne responsable des ressources humaines dans plusieurs grosses boîtes. "En entretien, ce que va rechercher un recruteur, c’est de pouvoir voir quels sont les comportements que la personne va pouvoir développer dans l’entreprise et si elles vont correspondre au comportement que l’entreprise recherche. Et ce n’est pas parce que j’ai fait des études universitaires que la personne d’office, elle va avoir cette capacité-là et tout ça de développer. Pas du tout."

Ce n’est alors plus tant une question de diplômes d’université, mais d’aptitudes humaines, de potentiel à apprendre parce que la technique s’apprendra en travaillant avec des formations en interne, en pratiquant le métier. Alors évidemment, ce n’est pas nouveau que les recruteurs s’intéressent à ça, mais c’est une tendance qui est de plus en plus prégnante.

Du sport et des jeux vidéo comme processus d’embauche

Si le processus d’embauche reste assez classique (candidatures, CV, entretiens), mais le contenu de l’entretien lui change. On parle beaucoup plus du vécu de la personne, de ses anciennes expériences, de comment elle a réagi face à certaines situations. On parle de la personne, en fait. Et puis c’est plus rare, mais certaines entreprises innovent complètement et organisent par exemple des matchs de foot avec tous les candidats, des jeux de rôle, des équipes rooms, des tournois de jeux vidéo, des mises en situation. Évidemment, ce ne sont pas des concours, ce n’est pas celui qui gagne le tournoi de jeu vidéo qui est embauché. Mais le but, c’est de voir dans ces situations qui est individualiste, qui est collectif, qui coopère, qui stresse. Comment réagissent les candidats à l’inattendu ? Il y a aussi des entreprises qui organisent des cocktails dînatoires pour favoriser les discussions plus informelles plutôt que le cérémonial d’un entretien plus coincé. Chaque fois, le but est le même, c’est de mettre en évidence ce qu’on ne voit pas sur un CV.

Ça permet de diminuer un peu la barre des attentes, de ne pas s’acharner à trouver la perle rare. Mais c’est vrai que ce n’est pas suffisant dans beaucoup de cas. Lorsqu’il y a très peu de candidats, c’est un petit peu le paradigme qui s’inverse. C’est plus l’entreprise qui offre un travail et les travailleurs qui se pressent au portillon pour l’avoir, ce sont les entreprises qui doivent jouer des coudes pour séduire un candidat. "La qualité des candidats qui postulent est beaucoup plus forte parce que je fais une connexion émotionnelle avec la personne. Parce que ce que font les entreprises, c’est qu’elles disent 'Nous avons besoin de ceci. Nous recrutons cela'. Mais ne parlez pas de vous, parlez de la personne qui a en face de vous. Donnez-lui envie de venir. Dites-lui : 'Est-ce que c’est ça que tu as envie d’avoir ? Si c’est ça que tu as envie d’avoir, eh bien je pense que chez nous, tu seras heureux'." explique Karine Deville.