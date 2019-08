Londres stoppera "immédiatement" la libre circulation des personnes en cas de no-deal

Le plus de Matin Première : Chloé Goudenhooft fait le point sur Boris Johnson et le Brexit -... 07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Au Royaume-Uni, alors que le Parlement est en pleine pause estivale, plus de 100 députés ont signé une lettre adressée à Boris Johnson. Leur objectif est de remettre le Parlement au travail au plus vite pour éviter une sortie de l’Union européenne sans accord. Selon ces parlementaires, la politique au forcing du Premier ministre Johnson ne respecte pas la démocratie. Chloé Goudenhooft, correspondante de la RTBF à Londres, répond à cinq questions.