Lockheed Martin a livré 134 F-35 en 2019 et vise les 141 appareils en 2020

Le groupe américain de défense Lockheed Martin a annoncé avoir livré 134 avions de combat F-35 en 2019, soit 47% de plus qu'en 2018 et 200% de plus qu'en 2016, tout en ayant réduit les coûts et amélioré la disponibilité de ce chasseur de cinquième génération.

En 2020, l'avionneur prévoit d'assurer 141 livraisons de son F-35 dans les trois versions existantes: A à décollages et atterrissages classiques, B à décollages et atterrissages verticaux et C, destinée à opérer depuis des porte-avions, uniquement acquise par l'US Navy, a-t-il indiqué dans communiqué reçu jeudi à Bruxelles.

C'est trois appareils de plus que l'objectif fixé conjointement entre le gouvernement américain et l'industrie.

Le 134e avion livré en 2019 est un F-35B "Short Takeoff and Vertical Landing", destiné au corps des Marines américains (USMC). Quatre-vingt-un des F-35 ont été livrés aux Etats-Unis, 30 à des nations partenaires du programme international connu sous le nom de "Joint Strike Fighter" (JSF) - le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas, l'Australie, la Norvège et la Turquie - et 23 à des clients étrangers via la procédure FMS ("Foreign Military Sales", couramment pratiquée par Washington pour ses ventes d'armes), a précisé Lockheed Martin. Il s'agit d'appareils livrés à Israël, au Japon et à la Corée du Sud.

Selon le groupe, le prix unitaire du F-35A, la version la plus courante, est tombé à 77,9 millions de dollars un an plus tôt que l'objectif de 80 millions fixé en 2017, sous la pression du président Donald Trump, qui dénonçait les dérives financières du programme - le plus coûteux de l'histoire militaire des Etats-Unis, à plus de 400 milliards de dollars depuis son lancement.