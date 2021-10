LLN : l’entreprise Realco en pleine reconstruction, presque deux ans après l’incendie

"Et, préalablement à la construction de l’usine, on doit assurer un projet d’assainissement de nos sols, pour la simple et bonne raison que l’incendie a provoqué certaines pollutions dans les sols", continue-t-il. "Rien de toxique, rien de dangereux pour la santé, mais tout ce qui a été pollué doit être retiré, et ça nous a donné un délai de plus ou moins un an. C’est pour ça que le projet d’assainissement commencera la semaine prochaine, et très peu de temps après, on espère pouvoir reconstruire cette usine."

Un nouveau positionnement stratégique

La direction a aussi profité de ce temps pour réfléchir à son positionnement stratégique. Elle a passé en revue son portefeuille de produits et décidé de vendre deux marques, des produits de maintenance pour les piscines qui ne font plus partie de son cœur de métier.

"On a d’abord redéfini en interne quelles étaient nos missions et notre vision et on s’est rendu compte qu’on avait parfois tendance à s’éparpiller et à travailler sur des activités qui nous intéressaient moins, qui nous motivaient moins", observe George Blackman. "On a donc voulu se recentrer sur des activités qui donnaient du sens à l’ensemble de l’équipe et auxquelles on croit pour le futur, c’est-à-dire des produits basés sur la chimie verte."

En l’occurrence, des solutions d’hygiène à base d’enzymes pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels, avec notamment une grosse activité dans les cuisines professionnelles — on nettoie ces cuisines avec ces produits — et l’industrie agroalimentaire également. La vente de l’activité piscine qui vient d’être annoncée pourrait générer jusqu’à cinq millions d’euros pour Realco.

Comment Realco compte-t-elle utiliser cet argent ?

Elle veut racheter une entreprise dans un pays limitrophe, de préférence une société spécialisée dans l’hygiène industrielle pour le secteur agroalimentaire. Il s’agit en réalité de dégager des synergies et des complémentarités en termes non seulement de marchés, mais également de produits.

"On a lancé ce projet en mars-avril, on a mandaté E-Spring Capital en avril, donc on est déjà passé à travers toute une série d’entreprises", rappelle l’administrateur délégué de Realco. "On a défini une liste la plus exhaustive possible dans les pays limitrophes de la Belgique qui répondent aux critères d’acquisition et on a réduit cette liste jusqu’à un minimum d’entreprises qu’on est en train de contacter."

"Une fois qu’on est en contact, c’est très motivant comme projet, et on a envie d’avancer", s’enthousiasme George Blackman. "Mais il n’y a pas d’urgence, on préfère bien faire les choses que de faire de manière pressée."

Ceci montre que les fusions acquisitions ne sont pas réservées aux grosses entreprises, puisque Realco est une PME qui compte une cinquantaine de salariés. Cette acquisition, une fois qu’elle sera faite, n’aura pas d’impact, en tout cas à court terme, sur l’équipe ; tout le monde reste en place. L’idée est évidemment d’engager du personnel supplémentaire pour accompagner l’intégration, puis la croissance de la nouvelle entité. Mais d’abord, bien sûr, il faut que Realco signe le rachat d’une cible.