Listeria chez Greenyard: l'origine de la souche identifiée, l'action rebondit

Le cours de l'action Greenyard rebondissait de plus de 23% jeudi peu avant 13h00 à la Bourse de Bruxelles, après l'annonce de la société de fruits et légumes frais et surgelés du redémarrage de son usine hongroise.

L'action Greenyard cotait à 8,95 euros, contre 7,23 euros à la clôture mercredi, dans des volumes très étoffés.

Greenyard a annoncé jeudi matin avoir finalement trouvé dans son usine de Baja l'origine de la souche de bactérie listeria, qui l'avait conduit à mener un important rappel de produits en juillet. La production au sein de cette usine va donc pouvoir reprendre.