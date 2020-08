Liquidation totale chez Brantano : comme samedi, de longues files devant les magasins ce lundi

Comme prévu, les longues files d’attente étaient de retour ce lundi matin devant les magasins de chaussures Brantano, en liquidation financière, notamment à Anvers, Gand, Alost et Ninove, selon le syndicat ACV Puls. D’après le syndicaliste Sven De Scheemaeker, les files d’attente étaient même encore plus longues que samedi, au début de la liquidation. La police avait dû intervenir en raison de l’affluence.

Selon Sven De Scheemaeker, un certain nombre de magasins ouvriront leurs portes avec un certain retard lundi. "Après tout, dans certains magasins, la première ruée sur la vente a fait des ravages, entraînant un travail de nettoyage important." Comme promis par les administrateurs et la maison de vente aux enchères, du personnel supplémentaire a été fourni. "Mais de la part de la maison de vente aux enchères et des administrateurs, cela reste un engagement assez vague", selon le dirigeant syndical.

L’ACV Puls reste donc préoccupée par la sécurité du personnel et des visiteurs des magasins en raison de la foule, et appelle le personnel à faire appel immédiatement aux services de police en cas d’urgence. Un magasin pourrait également être (temporairement) fermé par le personnel jusqu’à ce que la situation soit normalisée.

Sven De Scheemaeker attend de la clarté sur le rachat de Brantano au plus tard demain/jour. Le syndicaliste est "plutôt pessimiste" quant au nombre de magasins qui seraient repris : "j’ai bien peur qu’il n’y ait que 30 à 40 magasins."