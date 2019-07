Licencier, c'est le métier d'un "Cost killer": "Ce sont simplement des noms dans un tableau Excel"

Didier Bille a fait les comptes. En 20 ans de carrière, il a licencié plus de 1000 personnes. A Bruxelles notamment au siège européen d’une grosse entreprise américain. Nous retournons avec lui au pied de ces bureaux, ça faisait longtemps qu’il n’y était plus revenu. "Je me souviens de mes années ici, c’était autour de 2010, juste après la crise économique. J’ai travaillé 3 ans dans cette entreprise, j’ai organisé un plan social de 50 personnes. C’étaient 50 personnes que je ne connaissais même pas. Dans un plan social, vous ne voyez pas les personnes que vous licenciez. Ce sont simplement des noms dans un tableau Excel".

A l’époque, Didier Bille travaillait aux ressources humaines. Il recevait des ordres du siège américain : "Ce sont des gens qui sont à l’autre bout de la terre, dans un bureau climatisé et qui donnent un diktat. C’est très simple, c’est un chiffre : -30, -50, -100 personnes,… Ensuite c’était mon boulot de trouver l’argumentaire économique pour justifier ce nombre de licenciements. Il fallait alors identifier les équipes, les départements où aller les chercher. Et puis, on établissait, en discussion avec les syndicats, des critères. Ces critères rapportaient des points aux employés". En fonction de ces points, il dressait alors la liste de ceux qui devaient partir.

Souvent ces licenciements se passaient par courrier, un cost killer rencontre rarement ses "victimes". En tout, Didier Bille a travaillé pour une dizaine d’entreprises pour des durées de deux ou trois ans.

Pas de regret, pas de remords

Aujourd’hui, il a raccroché, il est toujours consultant dans le domaine des ressources humaines mais ne pratique plus de licenciement. "Je ne suis pas fier de ce que j’ai fait, mais je n’ai aucun regret. Je n’ai jamais rien fait d’illégal. Je faisais cela parce que c’était mon métier. J’agissais dans le système économique qui est le nôtre, ce n’est pas moi qui l’ai inventé."

Pas de remords non plus mais un regard très critique sur l’entreprise : "Au fur et à mesure de ma carrière, j’ai pris conscience de ce que devenait mon travail. Je ne faisais plus ce pour quoi j’ai commencé ce métier. Je n’aide plus les gens. Je me contente de les casser, de faire en sorte qu’ils acceptent de se tuer au travail pour trois fois rien."

Didier Bille s’inquiète de ce que les lois permettent aujourd'hui. Il juge que si des entreprises en viennent à de telles méthodes c'est qu'aucun garde fou ne les en empêche: "L'immensité des licenciements n'est pas justifiée. Quand j'ai commencé, le licenciement c'était la solution ultime, on licenciait quand on avait tout essayé. Aujourd'hui, le licenciement c'est devenu l'alpha et l'oméga, c'est la solution des entreprises en cas de problème. C'est leur solution à tous les maux."

Un coup de massue

Pascal Jassogne, lui, était de l’autre côté, du côté de ceux qui quittent l’entreprise. Ce n’était pas face à Didier Bille, ce n’était pas les mêmes méthodes, pas la même entreprise, pas la même période. Mais malgré tout le coup de massue au moment de l’annonce : "C’était en avril 2015, au retour d’un WE, je suis arrivé pour prendre mon service le lundi matin. Je me suis retrouvé dans un bureau face à ma direction et un représentant des ressources humaines. Et là, on m’a bien fait comprendre que je devais partir."