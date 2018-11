Licenciement collectif chez Mestdagh: l'accord social a été signé

La direction de Mestdagh et les syndicats ont signé ce vendredi les conventions collectives qui consacrent une nouvelle organisation de travail qui sera mise en place à partir du début 2019 et met un terme à plusieurs mois de procédure de licenciement collectif au sein de l'enseigne carolorégienne, a annoncé Mestdagh. L'entreprise se réjouit des "nouvelles perspectives" qui s'offrent au groupe et à ses travailleurs.

En mai dernier, la direction avait annoncé son intention de supprimer 450 emplois, soit un peu moins de 20% du personnel, et de mettre en place une nouvelle organisation. Le nombre de licenciements sera finalement de 360 maximum dans les magasins, auxquels s'ajoutent quelques départs (en RCC, ex-prépension) à l'entrepôt et dans la centrale, selon le syndicat CNE.

►►► À lire aussi : Accord social: le rôle de l'ombre des conciliateurs sociaux en Belgique

"La direction de Mestdagh avait annoncé le 7 mai dernier son intention de réorganiser l'entreprise en promettant toutefois qu'aucun magasin ne serait fermé ni franchisé, et en évitant les licenciements secs. Dans l'hypothèse où le licenciement collectif se réalise, ces promesses seront donc tenues", explique la direction vendredi dans un communiqué.

Le groupe de distribution annonce en parallèle un investissement de 21,2 millions d'euros dans la relance commerciale de ses magasins. Ces investissements permettront de repositionner Mestdagh, qui proposera davantage de produits bio, et de faire évoluer ses rayons boucherie-traiteur, ses boulangeries et son assortiment de frais.

Deux conseils d'entreprise seront convoqués ce lundi pour mettre formellement un terme à la procédure de licenciement collectif.