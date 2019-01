Licenciement chez Proximus: les syndicats ne sont pas encore officiellement au courant

Deux mille emplois pourraient être sacrifiés chez Proximus, soit 15% des effectifs. C’est le résultat du conseil d’administration d’hier, mais aucune confirmation ou infirmation n'est à relever pour l’instant. Cependant, en vertu de la loi Renault, il faut réserver la priorité de l’information aux syndicats et non à la presse. Ces syndicats ne sont toujours pas au courant ce matin, mais ne sont pas vraiment étonnés.

Pour Laurent Malengreau, secrétaire fédéral CGSP secteur télécoms, l’emploi est devenu peau de chagrin depuis quelques années chez Proximus : "Je suis rentré il y a 25 ans chez Proximus, il y avait 24 000 personnes et nous ne sommes plus qu’à 12 000 personnes, donc c’est clair et net qu’il y a eu pas mal d’élagage au niveau du personnel. On est à notre troisième plan de départs, donc oui, ça ne va évidemment pas bien. Maintenant, on est toujours domaine de l’État, mais on est privatisé à 49%."

Les syndicats estiment que l’annonce de l’arrivée d’un quatrième opérateur cet été a dû précipiter les choses. Proximus doit concurrencer les autres opérateurs qui ont nettement moins de personnel qu’eux.

Le monde politique veut comprendre. C'est pour cette raison que Charles Michel a convoqué la patronne de Proximus.