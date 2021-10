Licences de pêche dans la Manche : Paris agite la menace de l'arme énergétique contre Londres

Et le 30 septembre, Mme Girardin avait indiqué que Paris présenterait cette semaine des "mesures de rétorsion" en réponse au faible nombre de licences britanniques octroyées aux pêcheurs français. "Notre patience a une limite claire, celle de l'exaspération et celle de nos pêcheurs", a insisté Clément Beaune. "Cela fait neuf mois que nous discutons calmement, gentiment. Ça suffit !", a-t-il dit.

"Ils pensent qu'ils peuvent vivre tous seuls et en plus taper sur l'Europe. Et comme ça ne marche pas, ils font dans la surenchère et l'agressivité", a affirmé le secrétaire d’État.

L'accord post-Brexit, conclu in extremis à la fin de l'année dernière entre Londres et Bruxelles, prévoit que les pêcheurs européens puissent continuer à travailler dans certaines eaux britanniques à condition d'obtenir une licence, accordée s'ils peuvent prouver qu'ils y pêchaient auparavant.