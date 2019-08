Les voyages last minutes ont eu le vent en poupe chez TUI cet été

Le tour opérateur TUI Belgique a vendu un tiers de voyages 'last minutes' en plus que l'été dernier, ressort-il de son bilan des grandes vacances vendredi.

Un cinquième des clients qui ont réservé un voyage via TUI au cours des deux derniers mois l'a fait pour partir dans les deux semaines suivantes. Ils étaient même 8% des clients à voyager directement dans la semaine, le double par rapport à l'été dernier.

Du côté de Neckermann Belgique et Thomas Cook (qui appartiennent au même groupe), on a également remarqué une tendance à la hausse pour ce genre de voyages. Raison invoquée par le groupe ? L'absence de grande compétition de football et une météo moyenne pour entamer l'été.

Toutes sortes de voyages compris, c'est surtout l'Espagne qui a séduit les clients de TUI (28%), puis la Grèce (22%), la Turquie (17%), la Tunisie et l'Egypte. Ces cinq pays figurent également en tête des destinations choisies chez Thomas Cook et Neckermann.