Les voitures de société seront – un petit peu – plus chères en 2021

La fiscalité sur les voitures de société évolue-t-elle assez rapidement pour atteindre l’objectif fédéral de neutralité carbone en 2026 ? Les voitures salaires vont coûter plus cher en 2021, c’est un fait – le secrétariat social SDWorx a fait ses calculs. Mais le changement pour cette année se révèle plutôt marginal. Et le doute est donc plus que permis.

L’intention affichée par le gouvernement fédéral est la suivante : "Tous les nouveaux véhicules de société devront être neutres en carbone d’ici à 2026".

L’objectif est de limiter progressivement l’avantage fiscal lié aux voitures de société – émettrices en tout cas. Faire payer progressivement plus cher aux employés et employeurs les véhicules jugés polluants, pour les rendre moins intéressants. Et dans le même temps diminuer les émissions de CO2 en rendant les véhicules jugés plus propres aussi plus attractifs.

Taux de référence d’émissions de CO2

Passons les obscurs détails sur la formule de calcul pour la déductibilité des voitures de société (un savant mélange à base d’ancienneté du véhicule, de sa valeur catalogue, et des émissions de CO2). Ce qui change cette année, c’est que les taux de référence d’émissions de CO2 sont abaissés. Et ces taux servent à calculer ce que l’utilisateur d’une voiture salaire devra payer à l’Etat belge, via l’ATN – avantage toute nature.

On n’est effectivement pas encore à un séisme

Si ce taux diminue, mécaniquement, le coût de l’usage privé pour une voiture de société "toutes choses égales par ailleurs" augmente. C’est ce qui va arriver en 2021 : Les travailleurs et dirigeants d’entreprise devront payer plus d’impôts sur l’avantage en nature lié à l’usage privé de leur voiture de société.

Pour quelques euros de plus par mois

Le secrétariat social SDWORX a fait ses calculs. Pour deux modèles de constructeurs allemands pris en guise d’exemples, la différence évaluée s’élève à quelques euros de plus par mois. Pour Valerie t’Sterstevens, managing consultant, on ne peut clairement pas parler de séisme fiscal.

"On en est toujours à une évaluation forfaitaire qui est très loin du coût réel d’une voiture. Pour le moment, on n’est effectivement pas encore à un séisme. Mais l’objectif non caché du gouvernement est de la rendre de moins en moins attractive. Et donc, on démarre en 2021 avec les taux de référence d’émission de CO2 qui baissent et qui ont pour effet d’entraîner une augmentation proportionnelle de l’avantage de toute nature. Ce n’est pas encore énorme, mais on peut dire que l’avantage fiscal diminue.

"Coût" minimum : 57 euros net par mois

Ce n’est en fait pas tant la fiscalité qui augmente sur les voitures de société, que l’avantage fiscal qui diminue – un tout petit peu. Et SDWorx souligne un problème : le plancher, le coût minimum de l’usage privé d’une voiture de société : 57 euros net par mois en 2021 – un euro de plus qu’en 2020, le montant ayant suivi l’indexation.

Tel que ce plancher existe au sein du système fiscal actuel – dont le coût pour les caisses de l’Etat oscille selon les estimations en 1,5 et 3 milliards d’euros par an, il n’encourage en rien les véhicules plus petits, moins chers, et moins polluants, explique Valérie t’Sterstevens :"Ce n’est pas vraiment un incitant pour les travailleurs. Ou en tout cas, cela peut être un frein pour un travailleur de se dire " Je vais prendre une voiture peu chère et peu polluante" puisque finalement, pour lui, quel que soit le résultat du calcul, ça va lui coûter quand même au moins 57 euros par mois".

Des "dépenses fiscales inefficaces"

Cette limite inférieure est donc fiscalement contre-productive. Et au-delà de cette question du prix minimum, le gros du problème, général, des voitures de sociétés aujourd’hui, reste l’avantage fiscal accordé sur l’immense majorité de voitures toujours bel et bien polluantes à ce stade.

Cela fait pourtant des années que la Commission européenne somme la Belgique de "revoir la déduction fiscale accordée pour les voitures de société". Ce qu’elle qualifie de "dépenses fiscales inefficaces", un régime qui "nuit à la mobilité et à l’environnement et rend le système fiscal complexe".

Un objectif fédéral "optimiste"

L’intention du gouvernement fédéral de rendre neutre en carbone le parc des voitures de société en 2026 est-elle réaliste ? Au vu de la petite ampleur des mesures prises à ce jour, le doute est permis. Et Valérie t’Sterstevens a quelques doutes :

"Ça me semble effectivement quelque peu optimiste d’ici à 5 ans d’envisager un parc automobile qui soit 100% vert. L’horizon n’est pas si lointain. Comment vont-ils y arriver ? Si l’on regarde ce qui est pris comme mesures, on avance vers des choses moins intéressantes, mais ce n’est pas non plus une révolution comme on aurait pu le penser".

Enfin, la notion même de voiture 100% verte ou totalement neutre en carbone est sujette à caution. Ce qui est vert, ici en Belgique, ne l’est pas forcément ailleurs, ne serait-ce que par la production des voitures, aussi "vertes" soient-elles.