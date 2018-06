"Les villas se vendent deux fois plus rapidement qu'il y a 5 ans"

Le marché de l'immobilier de luxe se reprend pour la première fois depuis des années. Les villas se vendent deux fois plus vite qu'il y a cinq ans et cela à des jeunes familles ou à des ménages dotés de deux revenus, apprend-t-on mercredi dans une analyse du marché de Van der Build, filiale du groupe immobilier Dewaele, spécialisée dans l'immobilier de luxe. Les notaires ont observé durant les cinq premiers de l'année une hausse exceptionnelle des ventes de biens de plus d'un million d'euros.

L'an dernier, Van der Build a remarqué une hausse de 12% des ventes de grandes maisons, villas et maisons de campagne par rapport à 2016. Ces ventes représentaient 20.076 immeubles pour un montant de 7,2 milliards d'euros. soit une moyenne de 360.000 euros par bien.

Les notaires ont constaté, durant les cinq premiers mois de l'année, une hausse de 21% des ventes de biens immobiliers de plus d'un million d'euros. "Le segment des biens chers est en mouvement. Une hausse de 21% c'est beaucoup", souligne Bar Van Opstal porte-parole de notaris.be. Dans la catégorie des biens de 500.000 à 1 million d'euros, la hausse des ventes est limitée à 2%.