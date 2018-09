Les ventes en seconde main cartonnent en Belgique

Résultat record pour l’enseigne Cash Converters en Belgique en 2017 : son chiffre d’affaires a augmenté de 4% pour atteindre 64 millions d’euros. L’année en cours se présente sous les meilleurs auspices également. Pour Kevin Kaeses, le patron belge de cette enseigne australienne fondée en 1984 en Australie, " Cash Converters suit essentiellement la tendance de la seconde main. Les gens se sentent décomplexés par rapport au fait de vendre certains objets chez nous. Historiquement, les gens qui venaient vendre des objets chez nous le faisaient pour des raisons économiques et ceux qui achetaient, le faisaient parce que c’était moins cher. Ça reste encore un moteur majeur mais on voit aussi que, pour de plus en plus de gens, il s’agit aussi de consommer intelligemment, de donner une seconde vie aux objets, de privilégier le recyclage ".

Bref, la seconde main, c’est tendance. Et il est loin le temps où, à la demande des clients et dans un souci de discrétion, Cash Converter avait deux entrées distinctes, une pour les vendeurs, une pour les acheteurs. Le modèle économique de l'enseigne réside dans la rencontre entre les deux puisque ses spécialistes achètent les objets avant de les revendre avec une marge bénéficiaire plus ou moins grande selon les cas.

Mais, aussi curieux que cela puisse paraître, il y a au moins un défi qui n’a pas vraiment changé pour une enseigne spécialisée dans la seconde main : trouver des vendeurs. Trouver les consommateurs qui souhaitent vendre leurs objets. C’est le cœur du métier.