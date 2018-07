Les ventes de véhicules électriques représentent moins de 2% de toutes les ventes de voitures dans l'UE 

L’Union européenne mise sur les véhicules électriques pour assurer sa transition énergétique, moins d’énergie fossile pour le transport routier. Mais les incertitudes liées à l’arrivée massive de l’électrique sur nos routes sont nombreuses, ne serait-ce qu’en termes d’infrastructures.

C’est une première incertitude : comment l’électrification du parc automobile peut-elle se passer alors que les bornes de chargement sont encore très peu nombreuses? Au sein de l’Union européenne, si on prend trois pays (les Pays-Bas, l’Allemagne et la France), cela représente 60% des bornes électriques de rechargement sur l’ensemble du territoire. "Les bornes de recharges qui existent actuellement ne sont pas suffisantes, constate Erik Jonnaert, secrétaire général de l’Association européenne des constructeurs automobiles. On parle d’environ 100 000 bornes de rechargement dans l’Union. On a au moins besoin de deux ou quelques millions de points de recharge. On n’y est pas encore. Il y a encore tout un trajet à parcourir".

Coût des batteries

Évidemment, ce qui intéresse les constructeurs, ce sont leurs ventes de véhicules électriques en l’occurrence qui sont effectivement largement en-dessous de leurs espérances. Cela représente moins de 2% de toutes les ventes de voitures dans l’Union européenne.

Des constructeurs qui ont investi massivement dans la production de véhicules à carburants alternatifs, dont l’électrique. Ils craignent aujourd’hui que leur retour sur investissement soit freiné, et ils le sont. Ou plutôt les ventes électriques sont basses en partie à cause du coût des batteries. Le coût d’une batterie c’est de 30 à 40 % du prix d’une voiture électrique et l’Europe est plutôt fragile pour ce qui concerne la production des batteries, toujours tributaire d’importations coréennes, japonaises ou chinoises.

Impact sur l'emploi?

Cela dit, les constructeurs automobiles ne sont pas les seuls à pouvoir s’inquiéter, parce que qui dit production accrue de véhicules électriques dit aussi a priori un impact social. La transition vers des carburants alternatifs fera-t-elle vraiment disparaître de l’emploi? La question se pose, parce que les voitures électriques prennent en moyenne 30% de temps en moins pour être assemblées, tout simplement parce qu’il y a des composants qui sont moins nombreux. Mais pour Erik Jonnaert, les destructions d’emplois vont se faire ressentir dans l’ensemble de l’industrie : "Pas uniquement des implications au niveau des constructeurs et équipementiers, il y a aussi tout le secteur entretien, les garagistes. C’est clair qu’une voiture diesel ou essence a besoin de beaucoup plus d’entretien qu’une voiture électrique. Il y a toute une chaîne de valeur dans le secteur économique qui sera affectée".

Il existe très peu d’études aujourd’hui sur le sujet de cet impact social. Une étude allemande récente par contre, menée conjointement par l’industrie et les syndicats, avance un chiffre plutôt alarmant, potentiellement 75.000 emplois perdus en Allemagne par l’arrivée de véhicules électriques. Soulignons enfin la zone d’ombre fiscale que représente un parc automobile électrifié, sur l’ensemble de l’Union européenne ça pourrait être 413 milliards d’euros annuels de recettes fiscales liées aux carburants qui seraient perdus. Comment ces pertes seront-elles compensées? Il y a une vraie question budgétaire pour les États européens.