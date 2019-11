Les USA et la Chine réduisent progressivement leurs taxes d'importation

La Chine et les USA ont convenu de réduire progressivement leurs taxes d'importation, selon le ministre chinois du Commerce.

L'élimination progressive des taxes d'importation se fera par étapes. On ne sait pas encore combien et quel type de taxes disparaîtront en première instance. Elles doivent faire l'objet de discussions. Cela sera une importante partie de l'accord commercial partiel en cours de négociation. La Chine et les USA espèrent conclure un tel accord dans les prochaines semaines.

Le président américain a commencé à fixer des taxes l'an dernier et celles-ci touchent désormais presque tous les biens importés aux USA. La Chine a ensuite répliqué.