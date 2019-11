Les trottinettes ont le vent en poupe : 3,5 millions de kilomètres parcourus en un an à Bruxelles, selon Lime

Pour leur première année à Bruxelles, les trottinettes Lime ont parcouru 3,5 millions de kilomètres dans les rues de la capitale, annonce la société ce vendredi dans un communiqué.

Selon les chiffres de Lime, la société compte 1.500 trottinettes électriques dans la capitale pour 265.000 utilisateurs uniques. La durée moyenne d’un trajet est de 7 minutes pour 1,2 kilomètre. Le créneau horaire le plus populaire est compris entre 17h00 et 19h00 et les trajets les plus effectués à Bruxelles sont Mérode-Arts-Loi et Arts-Loi-Louise. Les quartiers de Bruxelles où Lime comptabilise le plus d’utilisations par trottinette sont le centre-ville, le quartier européen et le quartier du Châtelain à Ixelles.

Nouvelles formes de mobilité

Selon une étude de Bruxelles Mobilité publiée en septembre dernier, sept "trottinettistes" sur dix se sont tournés vers ces engins pour remplacer les transports en commun combinés à la marche. Pour 26%, il s’agit de substituer les trajets réalisés avec un véhicule motorisé personnel (moto, voiture, scooter).

Le modèle économique des trottinettes électriques est hyper-concurrentiel et plusieurs sociétés ont jeté l’éponge l’été dernier. Les opérateurs Hive, Wind et Tier ont déjà déserté le marché régional.