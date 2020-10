Les trains de nuit entre Bruxelles et Innsbruck, en Autriche, pourraient disparaître

La compagnie ferroviaire autrichienne ÖBB évalue ses liaisons ferroviaires de nuit et envisage de supprimer en décembre le train direct entre Bruxelles et Innsbruck, via Munich. La connexion Bruxelles-Vienne devrait elle rester en activité.

"Dans l'état actuel des choses, il semble que nous allons nous concentrer sur la liaison entre Bruxelles et Vienne", indique le porte-parole d'ÖBB Bernhard Rieder, confirmant une information de Bruzz. Il souligne cependant que ces plans ne sont pas encore définitifs. L'entreprise autrichienne devrait trancher d'ici la mi-octobre.

Le premier "Nightjet" d'ÖBB est arrivé en Belgique depuis l'Autriche le 20 janvier.